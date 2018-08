VIDEO Što je pokazala inspekcija mostova na autocestama. Donosimo ocjene!

Podvodni dijelovi konstrukcije mostova na autocestama kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC) i Autocesta Rijeka Zagreb (ARZ) uglavnom su u vrlo dobrom stanju.

Sitniji problemi

Institut za elektroprivredu i energetiku zagrebačkog Građevinskog fakulteta je 2015. godine proveo podvodni vizualni pregled donjeg ustroja 22 mosta na autocestama te hidrografsko snimanje korita u njihovoj zoni.

VIDEO Pogledajte pojedinačne ocjene mostova

[video: 26386 / ]

Pregledi i snimanja provedeni su na devet mostova preko rijeka, na tri mosta preko potoka, na devet kanalskih mostova te na Krčkom mostu. Za podvodne elemente riječnih mostova zaključeno je da su većinom u vrlo dobrom stanju te da manji broj tih mostova ima oštećenja temeljne stope i pilota. I kanalski mostovi su većinom u dobrom stanju, jedan od njih ima oštećenje temeljne stope. Za mostove na potocima zaključeno je da su svi vrlo dobrog stanja kao i most Krk koji je na moru.

Svaki most dobio je pri tome ocjenu konstrukcije i korita, a raspon ocjena je od nula do devet, s time da je nula ocjena za srušeni most, a devetka za most u izvrsnom stanju.

Kanalski mostovi – Bosut, Brežnica, Kanal S1, Ljubanj I, Ljubanj II, Plitvica, Rabra i Zelina dobili su za konstrukciju ocjene od sedam do osam što znači da su uočeni sitniji problemi odnosno da nisu uočeni nikakvi problemi. Laterlani kanal je pak za konstrukciju dobio ocjenu četiri, a to znači da su potrebni znatniji popravci. Taj most dobio je i najnižu ocjenu za stanje korita – pet, što znači da su potrebni sitniji popravci. Korita ostalih kanalskih mostova dobili su ocjene od šest do osam.

Krčki most je za konstrukciju dobio ocjenu šest, a za korito osam.

Mostovi na potocima – Kupčina, Stojnica, Trnava dobili su i za konsturkciju i za korito ocjenu između šest i osam. Osam mostova preko rijeka – Bajer, Bednja, Ivanja Reka, Dobra Lešće, Dobra Novigrad, Drava I, Drava Derivacioni i Vuka, za konsturkciju je dobilo prolazne ocjene između šest i osam, a Orljava dobila je peticu, što znači da postoje oštećenja koja zahtijevaju manje popravke.

Što se tiče korita, šest riječnih mostova dobilo je prolazne ocjene, most Ivanja Reka dobio je četvorku, a mostovi Drava I i Drava Derivacioni dobili su petice.

Beton na analizi

U elaboratu Insituta se inače navodi da je prema istraživanju više od 500 slučajeva oštećenja mostova u SAD-u, njih 53 posto prouzročeno utjecajem voda te da je analiza 86 rušenja mostova pokazala je je to bila posljedica utjecaja voda. Navodi se i analiza 143 slučaja gubitka stabilnosti mostova te je zaključeno da je u 49 posto tih slučajeva uzrok bila voda.

U HAC-u kažu da su za svih svojih 17 mostova koji su bili obuhvaćeni pregledom stručnjaka iz Instituta izradili izvedbene projekte sanacije.

Za most Orljava, koji je uz Ivanju Reku dobio najniže ocjene, kažu da je trenutačno u tijeku postupak javne nabave za izvođenje radova, a procijenjena vrijednost radova je 370.000 kuna. Za Ivanju Reku pak trenutačno su u postupku procjene utjecaja na okoliš. Ostali mostovi s najnižim ocjenama – Drava I, Drava Derivacioni i Lateralni kanal pak nisu prioritetni s obzirom na razinu oštećenja te će se za njih, poručuju iz HAC-a, uskoro pokrenuti postupak javne nabave.

U HAC-u kažu da su Institut angažirali za pregled mostova 2015. godine (elaborat je završen u travnju 2016.) na zahtjev inspekcije Ministarstva prometa. A pregled je rađen na starijim mostovima, i to na autocestama Zagreb - Lipovac, Zagreb - Goričan, na dijelovima autoceste prema Splitu koji su prvi sagrađeni te na autocesti Rijeka - Zagreb. Od tih 17 HAC-ovih mostova, ostalih pet je u nadležnosti ARZ-a, na njih 15 potrebno je sanirati korito, a na dva je potrebno saniranje temeljenja.

Mostovi koji nisu bili obuhvaćeni tim pregledom, poput Masleničkog mosta, novije su gradnje. U HAC-u kažu da su uveli sustav gospodarenja građevinama prema kojima se glavni pregledi na objektima – mostovima, kolničkoj konstrukciji i tunelima – provode svakih šest godina, a jedan takav pregled je upravo pri kraju. Ti pregledi primjerice uključuju uzimanje i uzoraka betona na analizu. Osim toga provode se redoviti godišnji i sezonski pregledi objekata.

U HAC-u kažu da su svi njihovi mostovi u dobrom stanju te da se redovito ulaže u njihovo održavanje. Usto napominju da je 99 posto svih mostova u Hrvatskoj uobičajene odnosno standardne konstrukcije, za razliku od onog u Genovi koji je, kako kažu, bio rizične konstrukcije odnosno kao da je netko čelični most oblikovao u betonski.

>> Pogledajte snimku rušenja vijadukta u Genovi