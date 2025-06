VIDEO Stavili im ruke na leđa i odveli ih: Policija u Los Angelesu privela novinarsku ekipu CNN-a

Policija Los Angelesa privela je novinarsku ekipu CNN-a u ponedjeljak navečer tijekom prosvjeda u Los Angelesu. - Želim da se okrenete - naredili su policajci Jasonu Carrollu te su ga primili za obje ruke iza leđa te njega i ekipu udaljili s mjesta prosvjeda. - Zadržani ste dok napuštate ovo područje - rekao mu je policajac. Carroll je kasnije rekao kako mu tada nisu stavili lisice.

Na tom je području uhićeno nekoliko prosvjednika nakon što im je policija poručila da se raziđu. Carroll je bio iznenađen reakcijom policije. - To je nešto što nisam očekivao, jednostavno zato što smo cijeli dan bili ovdje. Pokrivali smo brojne prosvjede - rekao je Carroll dodajući kako 'policajci obično shvate da je tiskovna ekipa tu' te da rade svoj posao.

JUST IN: CNN crew briefly detained while covering L.A. riots, warned not to come back to the area



pic.twitter.com/3BtRdLMYo0