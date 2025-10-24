VIDEO Srpska svadba postala hit nakon što je mladoženja ispalio: 'Mogu li mama?'

Snimka s jedne srpske svadbe postala je hit u regiji. Brojni mediji u Srbiji raspisali su se o neobičnom potezu mladoženje kada mu je matičarka postavila pitanje uzima li svoju odabranicu. Na snimci koja je objavljena na TikToku i postala viralna, matičarka kaže: "Stupate li dobrovoljno u brak s ovdje prisutnom...", mladoženja se približio mikrofonu, a onda se okrenuo prema svojoj majci i pitao: "Mogu li mama?". Gosti su prasnuli u smijeh. Majka mu je 'dozvolila' pa je mladoženja izrekao sudbonosno da.

No, na mrežama su krenule različite reakcije. I dok je jednima to bilo jako simpatično, drugi su pak negodavali.

"I kao šala je nisko prema budućoj supruzi", "Pa zna čovjek kakve su. Bolje pitat na vrijeme nego da im uništi poslije brak', "Uhh sramote, pa nek je i šala", "Neozbiljno i nepoštovanje svoje države pred čijim predstavnikom zaključuje brak", "Nema više mama, sad se žena pita"...

"Dajte ljudi.. Zeza se čovjek.. Opušteno", "Što ste se napalili... ovo je namjerno pitao znajući kakvi su danas pojedini "muškarci" mamini sinovi...sigurna sam da ovaj momak takav nije", "Ljudi čitam komentare i točno niste normalni! Sprda se čovjek!", "Ja sam tako svog tatu pitala na svom vejnčanju..., pisali su drugi.