Za ljubav nikada nije kasno: 'Udala sam se sa 76 godina, o tome sam sanjala čitav život'

Žena kojoj je najveća životna želja bila 'udati se, voljeti i biti voljena' prvi se put vjenčala sa 76 godina i sada dijeli sa svijetom što je naučila na svom putu do oltara. Riječ je o Janet Fontane, koja je svoju priču ispričala u osobnom eseju za Business Insider. Prisjetila se kako je kroz godine izlazila s mnogim muškarcima, ponekad i godinama, ali pravog suputnika nije pronašla. Kad je 2016. otišla u mirovinu nakon karijere u međunarodnom marketingu, upisala je tečaj osobnog razvoja usmjeren na prepoznavanje i ostvarivanje snova, prenosi People.

Za Fontane, san koji je željela ispuniti više od svih ostalih bio je brak. S više slobodnog vremena, odlučila je toj želji dati pun gas. 'Kao što sam se bacala na posao, bacit ću se i na potragu za srodnom dušom s kojom ću podijeliti preostala desetljeća', zapisala je tada. Prijateljica Gina Guddat, savjetnica za veze i autorica priručnika The Relationship Roadmap, pomogla joj je otvoriti profil na stranici za upoznavanje. Objavila je nekoliko svojih fotografija i popisala interese: putovanja, skijanje, crkvu i Rotary klub.

U veljači 2021. spojila se s Cliffom. Budući da je ona živjela u Seattleu, a on u Phoenixu, prvo su dugo razgovarali telefonom. Kad je Cliff planirao posjetiti sina u Seattleu, dogovorili su se za romantičan izlazak u vinogradu. 'Bio je pravi džentlmen. Razgovarali smo tri sata', prisjeća se Janet. Nije znala hoće li potrajati, ali odlučila je vezi dati priliku pa ga je ponovno nazvala nakon par dana. Ubrzo su pričali više puta dnevno i, kako kaže, ostalo je povijest.

Godinama su održavali vezu na daljinu. U prosincu 2023., danas 81-godišnji Cliff, u šali je rekao da se ne može spustiti na jedno koljeno pa je predložio da zajedno kupe prstenje. U travnju je Fontane napokon doživjela svoje dugo željeno vjenčanje, s planericom, čipkanom haljinom, pratnjom i fotografom, baš kako je zamišljala. 'Bilo je to slavlje spajanja dvaju različitih svjetova', kaže. 'Toliko poglavlja proživjeli smo odvojeno, a sada zajedno pišemo završna.'

Vjenčanje u poznim godinama za nju je i podsjetnik na prolaznost. 'Nekoliko dragih ljudi izgubili smo uoči našeg dana i nedostajali su nam. U žalosti smo ipak slavili ljubav i život, što je osjećaj koji možda ne bih imala da sam se udala ranije.' Dodaje i da njihova priča drugima ulijeva nadu da za ljubav nikad nije kasno. Sada, kao supruga, zahvalna je na Cliffu koji je nasmijava i stavlja je ispred sebe. 'Znam da će mi čuvati leđa do kraja mojih godina, bez obzira na sve što nas čeka', zaključuje Janet.