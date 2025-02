VIDEO Spektakl u Gradskom vrtu: 'Pala' prosidba na koncertu Crvene jabuke, kleknuo pred tisućama ljudi

Dok se diljem Hrvatske Valentinovo slavi uz brojne koncerte, Osijek je večeras svjedočio posebnom trenutku koji će ostati urezan u sjećanje svih prisutnih. U prepunoj dvorani Gradski vrt, legendarna Crvena jabuka priredila je nezaboravan spektakl u sklopu velike turneje "Bravo! Crvena jabuka", kojom obilježava 40 godina postojanja benda.

Publika je uživala u bezvremenskim hitovima poput "Ima nešto od srca do srca", "Tugo nesrećo", "Nekako s proljeća", "Dirlija", "Bježi kišo s prozora" i "Stižu me sjećanja". No, ono što je večer učinilo još posebnijom bila je prosidba koja se dogodila na polovici koncerta.

Na iznenađenje svih prisutnih, jedan od posjetitelja odlučio je upravo ovu romantičnu atmosferu iskoristiti za nezaboravan trenutak. Usred nastupa, popeo se na pozornicu, uzeo mikrofon i pred tisućama ljudi zaprosio svoju djevojku. Emotivni prizor izazvao je ovacije publike, a dirnuti članovi benda nakratko su prekinuli koncert kako bi uveličali ovaj posebni trenutak. Djevojka je, ganuta i vidno iznenađena, rekla sudbonosno "da", što je izazvalo pljesak i oduševljenje cijele dvorane. Par se zagrlio uz gromoglasne ovacije, dok je bend u pozadini nastavio s pjesmom, dodatno pojačavajući emocije u zraku.

