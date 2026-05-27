Anušić udario po Možemo!: 'U šest godina proizveli su tri goleme afere'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić gostovao je u emisiji Hrvatskog radija, gdje je komentirao aferu Hipodrom i političku situaciju u Zagrebu, piše HRT. Govoreći o aferi Hipodrom i nagodbi bivšeg ravnatelja Ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om, Anušić je rekao da je riječ o "klasičnom primjeru afere, zloupotrebe položaja i političke neodgovornosti". Oštro je kritizirao Možemo! i gradonačelnika Tomislava Tomaševića, ustvrdivši da su tijekom šest godina upravljanja Zagrebom povezani s "tri goleme, velike afere". Kao primjere naveo je slučaj Ivane Kekin i zemljišta u Istri, aferu Hipodrom te slučaj vezan uz Vodovod. "Znači da "Možemo" u šest godina proizvede tri ogromne velike afere i očigledno da "Možemo" nije ono što je temelj njihove politike, politička odgovornost, transparentnost ili ne znam ni ja šta je već, nego baš suprotno", rekao je Anušić.

Na prozivke iz Možemo! da HDZ nema pravo držati lekcije o korupciji, odgovorio je: "Očigledno da to ne može ni Možemo". Govoreći o slučaju Vodovoda i ostavci Marka Blaževića nakon početka izvida oko javne nabave, ustvrdio je da je sporni ugovor potpisao gradonačelnik Tomašević. "To je ugovor koji je na kraju potpisao gradonačelnik Tomašević, vrijedna nabava od 40 milijuna eura, namještena konkretnoj firmi, a nema se tu što reći", kazao je. Anušić se osvrnuo i na rad Vlade te aktualne izazove poput inflacije, cijena energenata, pravosuđa i korupcije. Istaknuo je kako Vlada uspješno upravlja državom u zahtjevnim međunarodnim okolnostima. "Vlada Republike Hrvatske, kada gledamo u presjeku generalno svih onih aktivnosti i obaveza, zadaća koje jedna Vlada ima, funkcionira odlično", rekao je.

"Veliki izazovi su pred Vladom, ne samo hrvatskom Vladom, nego svim vladama Europe i svijeta. I ja mislim da Hrvatska jako dobro funkcionira u tim okolnostima", dodao je. Govoreći o političkoj stabilnosti, Anušić je poručio kako očekuje da će Vlada odraditi mandat do kraja. Naglasio je da su neslaganja unutar koalicije normalna, ali da zajednički interes mora ostati prioritet. "Ne možemo i ne trebamo svi razmišljati isto, ali se moramo složiti i slagati u jednom. A to je interes Republike Hrvatske i hrvatskoga naroda", istaknuo je. Govoreći o ulozi Domovinskog pokreta u Vladi, rekao je da ta stranka nije samo osigurala parlamentarnu većinu, nego kroz resore koje vodi provodi vlastite političke ciljeve. "To su ozbiljna tri ministarstva koja oni vode i naravno kroz tu politiku reflektiraju i svoju politiku na nacionalnoj razini", kazao je Anušić.