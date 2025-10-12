VIDEO Snimka iz šume zbunila mnoge, neki započeli i žestoku raspravu: 'Koja je ovo živina prošla kraj mene?'

Na Redditu se ovih dana pojavila snimka koja je izazvala pravu malu raspravu među korisnicima. Jedan korisnik objavio je kratki video nepoznate životinje koju je, kako tvrdi, snimio u šumi pomoću termalne kamere. „Kakva je ovo živina prošla kraj mene?“, napisao je u opisu videa, na kojem se vidi veliko, tamno stvorenje kako polako hoda među drvećem.

Ubrzo su se ispod objave počeli nizati komentari i nagađanja o tome što se zapravo vidi na snimci. „Sama silueta me najviše podsjeća na malog medvjeda koji su u ovo doba godine poprilično aktivni jer se pripremaju za hibernaciju“, napisao je jedan korisnik. Drugi se pak više zainteresirao za tehnički aspekt snimke i pitao: „Inače, kakva je to termalna kamera i koliki joj je efektivni domet za snimanje?“ Naravno, nije izostalo ni tipično internetsko duhovito prepucavanje „To je međimurska puma“, našalio se jedan korisnik, dok je drugi kratko zaključio: „Lisica.“

U tom trenutku rasprava je postala zanimljiva, da ne kažemo i pomalo bizarna. Naime, autor objave odlučio se posvađati sa svima koji su tvrdili da je na snimci medvjed. Uvjeren je, kaže, u sasvim suprotno. „Previsok je za medvjeda, noge su kraće. Više me podsjeća na vuka“, napisao je. Na to su mu drugi korisnici objašnjavali da mladi medvjedi često imaju upravo takve, neproporcionalne noge, no autor nije odustajao, ubacio je čak i fotografiju medvjeda za usporedbu. „Nema šanse da je medvjed, usporedi noge i glavu“, tvrdio je ustrajno.

Korisnici su mu, međutim, odgovorili kako dileme zapravo nema: „Pa i logički se da zaključiti da je medvjed ako na svoje oči ne vjeruješ. Znači, na prste jedne ruke možeš nabrojati malo veće šumske životinje, medvjed, ris, divlja svinja, vuk, jelen. Ris nije, svinja nije, jelen nije, vuk nije. Jedino ti ostaje medvjed.“ No autor je i dalje bio uporan: „Pa i logički se da zaključiti da nisi imao pušku u rukama. Upravo sam bio na licu mjesta i trag je od vuka.“

To je dodatno rasplamsalo raspravu. „Zar moram imati pušku da znam razaznati oblik životinje? I tebi nije moguće da je prije prošao vuk i ostavio tragove? Ili nečiji lovački pas, s obzirom na to da su tragovi slični? Ovo na videu je premesnato da bi bio vuk. I nema rep vuka“, odgovorio mu je drugi korisnik.

„Zato što je snimano na 25 metara, a znam da je vuk jer u blizini nema kuća, a tragovi su u blatu“, nastavljao je autor, ali ni tada nije uspio uvjeriti druge. „Tvoj video pobija ovu tvrdnju jer repa nema, niti se kreće kao vuk. I ne mora značiti da su tragovi koje si vidio baš od te životinje koja je prošla, nego mogu biti tragovi od prije. Ako znaš što je, prepoznaješ po obliku i tragu, zašto onda pitaš?“, pitali su ga. Jedan od korisnika se čak našalio da je cijela rasprava možda nova vrsta internetskog trolanja: „Lik stavi snimku medvjeda i onda vrijeđa sve koji mu pišu da je medvjed.“

U raspravu se na kraju uključio i jedan lovac koji je dao stručno mišljenje: „Lovac ovdje. Za determinaciju je najlakše da podijeliš županiju ili mjesto gdje je snimljeno, ali otprilike bi mogao biti mladi medvjed. Okrugla glava koja stoji nisko, šira leđa, trbuh stoji nisko i nema repa. Mlado od medvjeda bi trebalo biti.“