Potres magnitude 5,9 pogodio jug Turske

Potres magnitude 5,9 danas oko 19:53 sati zabilježen je 48 kilometara jugoistočno od grada Balıkesir i 17 kilometara južno od Bigadiça u Turskoj. Epicentar potresa smješten je na dubini od 11 kilometara. Zbog plitke dubine, potres je bio osjetan u okolnim područjima. Još uvijek nema službenih izvještaja o štetama ili ozlijeđenima.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 39 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) August 10, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/vfNO28gmVm
