PODRHTAVANJE TLA

Potres magnitude 5,9 pogodio jug Turske

EMSC
VL
Autor
Večernji.hr
10.08.2025.
u 19:10

Zbog plitke dubine, potres je bio osjetan u okolnim područjima

Potres magnitude 5,9 danas oko 19:53 sati zabilježen je 48 kilometara jugoistočno od grada Balıkesir i 17 kilometara južno od Bigadiça u Turskoj. Epicentar potresa smješten je na dubini od 11 kilometara. Zbog plitke dubine, potres je bio osjetan u okolnim područjima. Još uvijek nema službenih izvještaja o štetama ili ozlijeđenima.

