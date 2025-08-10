Potres magnitude 5,9 pogodio jug Turske

AMERIČKI POTPREDSJEDNIK

Vance: Sporazum o miru u Ukrajini 'teško će ikoga zadovoljiti'

U intervjuu za Fox News snimljenom u petak, Vance je rekao da Sjedinjene Države rade na dogovoru sastanka između Putina, Zelenskija i Trumpa, ali ne misli da bi bilo produktivno da se Putin sastane sa Zelenskijem prije razgovora s Trumpom.