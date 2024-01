VIDEO Dramatično u Japanu, izdano upozorenje za građane: 'Očekujemo tsunami, evakuirajte se!'

Snažan potres razorne snage od čak 7.5 po Richteru zatresao je Japan ovog ponedjeljka, javlja Reuters, zbog kojeg su građani u prefekturi Ishikawa morali biti evakuirani jer se strahuje kako bi moglo doći do većeg tsunamija. Japanska meteorološka agencija objavila je upozorenje i za tsunami duž regije Ishikawa na zapadnoj obali, u gradovima Niigata i Toyama.

Kako je objavila Agencija, moguće je da bi do tsunamija s valovima do 5 metara moglo doći u na obalnim gradovima. Još se čekaju izvješća o šteti. Još niz jačih potresa nakon je zatresao isto područje, i to magnitude od 4.5 do čak 5.7 po Richteru.

WATCH: 7.6-magnitude earthquake hits western Japan. Reports of damage coming in pic.twitter.com/g2C1Fxetb4 — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

🚨#BREAKING: A powerful 7.8 magnitude earthquake has hit western Japan tsunami warnings is on its way. Already waters are surging. Hope the nuclear reactors are safe this time.



pic.twitter.com/2Tb62kSmuF — Syrian Girl 🇸🇾🎗 (@Partisangirl) January 1, 2024

Kako je naveo Europsko-mediteranski seizmološki centar, potres je bio na dubini od 13 kilometara, a epicentar je bio 90 kilometara sjeverno od Takaoke i 47 kilometara sjeveroistočno od Anamicua. Osim toga, i Rusija je izdala upozorenja za tsunami u gradovima Vladivostoku i Nahodki. Odmah nakon potresa valovi od oko jednog metra pogodili su grad Wajima u istoj prefekturi.

According to the Japan Meteorological Agency, the earthquake occurred in Anamizu city of Ishikawa province. Its center was 10 kilometers below the earth. According to Indian time, earthquake tremors were felt at 12:40 pm. Just 8 minutes later, the first aftershock of 6.2… pic.twitter.com/63hbSKiaGp — Satya Chaudhary (@satyagodara) January 1, 2024

- Građani moraju ostati na oprezu zbog mogućih novih potresa. Urgiram na ljude koji žive u područjima u kojima se očekuju tsunamiji da se evakuiraju što prije - upozorio je premijer Fumio Kishida. Dosad je više od 36.000 kućanstava ostalo bez struje, a u nekim područjima se izgubio i signal. Vlakovi su također privremeno zaustavljeni, a dosad je četiri zrakoplova koja su trebala sletjeti u Toyamu i Ishikawu preusmjereni na drugu pistu.

Glasnogovornik druge energetske kompanije, Kansai Electric Power, je rekao da za sada nema nikakvih odstupanja od normale u njihovim nuklearkama, ali da se situacija pomno prati.

Snažan potres koji je pogodio Japan 11. ožujka 2011. pokrenuo je golemi cunami koji je na sjeveroistoku Japana sravnao naselja sa zemljom i izazvao nuklearnu katastrofu u Fukushimi.

