VIDEO Šire se snimke napada u Grazu: Pucnjevi odjekuju školom, učenici se zabarikadirali u učionici

Najmanje deset osoba ubijeno je u pucnjavi koja se dogodila danas u školi u Grazu. Napadač je ušao u školu i otvorio vatru. Tijelo napadača pronađeno je u toaletu. Kako javlja Kronen Zeitung, u bolnicama se liječi 28 osoba, a najmanje četiri su u kritičnom stanju.

Škola se nalazi nedaleko od glavnog željezničkog kolodvora u Grazu te je opkoljena pripadnicima specijalnog odreda policije Cobra. Iznad tog dijela grada kruže helikopteri. Prema riječima gradonačelnice Elke Kahr (KPÖ) napadač je među mrtvima. Nazvala je to "strašnom tragedijom". Dodala je da je i sama već bila na mjestu događaja. "Sve hitne službe djeluju s oprezom“, rekla je Kahr. Neka od djece i učitelja odvedena su u dvoranu Helmut List u Grazu. Spajanje obitelji odvija se u dvorani ASKÖ. Članovi tima za krizne intervencije su na dužnosti. Počinitelj je navodno učenik škole te se smatrao zlostavljanim. Austrijski mediji javljaju da je napadač ispalio hice u dvije učionice. Među žrtvama su bili i učitelji i učenici.

Policija kaže da je cijela operacija počela oko 10 sati ujutro kada su se unutar škole čuli pucnjevi. Zatražili su od građana da izbjegavaju taj dio. Na društvenim mrežama pojavile su se i snimke iz škole. Jedna je snimljena u učionici gdje su vrata zabarakadirana stolovima, a jasno se čuju pucnjevi koji odjekuju školom. Na drugoj snimci se vidi kako djeca izlaze iz škole u kojoj se nalazi već broj pripadnika specijalne policije.

Hier hört man die Schüsse in der Grazer Schule.



Video mit Schüsse in der Grazer Schule zu hören. Das Video wurde in einem Klassenzimmer des BORG gefilmt.