VIDEO Pakistan gađao Indiju? Pojavile se nove snimke eksplozija

Novi pakistanski napadi na indijski teritorij dodatno su pogoršali ionako eksplozivnu situaciju između dvije nuklearne sile. Kako se širi putem Telegram grupa, večeras su se pojavile snimke koji navodno prikazuju nove zračne udare u indijskoj saveznoj državi Punjab, uključujući područje grada Jalandhara. Za sada su potvrđene eksplozije na dvije lokacije, no broj stradalih još nije poznat.

Samo nekoliko sati ranije, pakistanske balističke rakete pogodile su zračnu luku u Amritsaru, potvrđeno je iz indijskih izvora, koji navode kako je iz smjera aerodroma dopirala snažna detonacija.

Ministarstvo obrane Pakistana oglasilo se večeras na platformi X, gdje tvrde da nikakav napad nije izveden: "Nije bilo nikakvog pakistanskog udara u Amritsaru, Jalandharu, niti bilo gdje u indijskom Punjabu. Pojavljujući dokazi upućuju na moguću pogrešku indijske protuzračne obrane, a ne može se isključiti ni još jedan slučaj ‘prijateljske vatre’." - napisali su.

No Pakistani strike has taken place in Amritsar, Jalandhar, or anywhere in Indian Punjab. Emerging evidence suggests a possible blunder by Indian Air Defence, another case of friendly fire cannot be ruled out.