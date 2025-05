Pakistanski premijer u izvanrednom obraćenju žestoko prijetio: 'Osvetit ćemo svaku kap krvi'

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif obratio se javnosti nakon što je Indija izvela zračne udare na ciljeve unutar Pakistana i na području Kašmira pod pakistanskom kontrolom. U svom govoru oštro je osudio napade, nazvavši ih "kukavičkima", te naglasio da je Pakistan jasno pokazao kako zna i može obraniti svoj teritorij.

Sharif je istaknuo da je svega sat vremena nakon indijskog napada duž Linije kontrole (LoC), koja razdvaja dvije zemlje, došlo do "neprekidne borbe" u kojoj je pakistanska vojska, prema njegovim riječima, djelovala odlučno i hrabro. "Naši vojnici su oborili neprijateljske zrakoplove", rekao je, pozivajući se na tvrdnje pakistanske vojske da su srušili indijske borbene avione – što indijske vlasti zasad nisu komentirale.

