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STVARAJU PROBLEME

VIDEO S početkom ljetne sezone pojavile se ljubičaste meduze: Turistička destinacija izdala upozorenje kupačima

FILE PHOTO: Greece is hit by a heatwave for a second day
STELIOS MISINAS/REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
06.06.2026.
u 21:29

Iako ova vrsta meduza nije neuobičajena za grčke vode, stručnjaci bilježe porast njihove populacije posljednjih godina, a njihovo kretanje ovisi o morskim strujama i vjetrovima, zbog čega se situacija na plažama može brzo promijeniti

S početkom ljetne sezone ljubičaste meduze, poznate kao Pelagia noctiluca ili mauve stinger, ponovno su se pojavile u grčkim vodama i već stvaraju probleme kupačima. Najveće koncentracije zabilježene su na otoku Eubeji, točnije u područjima Halkida, Nea Artaki i Politika. Iako ova vrsta meduza nije neuobičajena za grčke vode, stručnjaci bilježe porast njihove populacije posljednjih godina, a njihovo kretanje ovisi o morskim strujama i vjetrovima, zbog čega se situacija na plažama može brzo promijeniti.

Morski biolog Christos Taklis istaknuo je da se povećan broj meduza trenutno primjećuje upravo u spomenutim područjima na Eubeji, no upozorio je da slika nije stabilna jer se populacija kreće s promjenama vremenskih uvjeta.

@dimitris_pafras Γιατί γέμισε ο Ευβοϊκός μωβ μέδουσες; #fyp #news #jellfish ♬ Happy Funny Animals Dog Cat Pies Kot I - KOKSU Mk

Ključne riječi
meduza Grčka

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