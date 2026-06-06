VIDEO S početkom ljetne sezone pojavile se ljubičaste meduze: Turistička destinacija izdala upozorenje kupačima

S početkom ljetne sezone ljubičaste meduze, poznate kao Pelagia noctiluca ili mauve stinger, ponovno su se pojavile u grčkim vodama i već stvaraju probleme kupačima. Najveće koncentracije zabilježene su na otoku Eubeji, točnije u područjima Halkida, Nea Artaki i Politika. Iako ova vrsta meduza nije neuobičajena za grčke vode, stručnjaci bilježe porast njihove populacije posljednjih godina, a njihovo kretanje ovisi o morskim strujama i vjetrovima, zbog čega se situacija na plažama može brzo promijeniti.

Morski biolog Christos Taklis istaknuo je da se povećan broj meduza trenutno primjećuje upravo u spomenutim područjima na Eubeji, no upozorio je da slika nije stabilna jer se populacija kreće s promjenama vremenskih uvjeta.