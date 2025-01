VIDEO Žestok napad Rusa. Balističkim projektilima udarili na Odesu. Ukrajinci: 'Sjevernokorejci se povlače'

Ukrajinske specijalne snage koje djeluju u zapadnoj ruskoj regiji Kursk izvijestile su kako u posljednja tri tjedna nisu primijetile prisutnost sjevernokorejskih vojnika, a pretpostavlja se da su se povukli nakon značajnih gubitaka. Prema zapadnim obavještajnim izvorima, od 11.000 sjevernokorejskih vojnika, koji su poslani kako bi podržali Rusiju, oko 1.000 je poginulo u tri mjeseca borbi. Moskva i Pjongjang zasad nisu komentirali ove podatke, no prema informacijama New York Timesa, povlačenje vojnika možda nije trajno, jer bi se oni mogli vratiti nakon dodatne obuke.

Južnokorejska obavještajna služba također upozorava na činjenicu da su sjevernokorejski vojnici nepripremljeni za suvremeni rat, što ih čini posebno ranjivima na ukrajinske dronove, piše BBC. U međuvremenu, Rusija neprestano nastavlja s napadima na istoku Ukrajine, dok Kijev nastoji održati osvojeni teritorij u Kurskoj regiji, koji bi mogao biti ključan u eventualnim pregovorima s Moskvom.

Russian missiles have just struck the very center of Odesa. Destruction reported across the city, including historic buildings. The attack hasn’t stopped—right now, missiles continue to strike the city. pic.twitter.com/0DTQ5ii3vD

Ove napetosti i dalje ostaju u pozadini drugih značajnih vojnih akcija, poput najnovijeg balističkog napada na Odesu. Ruske snage večeras su ispalile više balističkih projektila na povijesni centar ukrajinskog lučkog grada, izazivajući razaranja diljem grada. Među pogođenim zgradama su i značajni kulturni spomenici, uključujući čuveni hotel Bristol. Smješten nasuprot Filharmonijskom kazalištu, ovaj luksuzni hotel, otvoren 1899. godine, simbolizirao je eleganciju i bogatu povijest Odese. Snimke razaranja brzo su se proširile društvenim mrežama, ali se još uvijek čekaju službeni podaci o mogućim žrtvama ili ranjenima.

Missile attack. Pieces are lying on the road near the Opera House. The center of Odesa is on the UNESCO list. The Russians are destroying our monuments! pic.twitter.com/dLdgnLIzZE