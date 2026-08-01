Iz Afrike u Europsku uniju – u Africi. Tisuće migranata ovih dana pokušavaju prijeći ogradu između Maroka i Ceute, španjolskoga grada na sjeveru Afrike. Pomaknu li se samo nekoliko metara dalje, već su u Španjolskoj i EU. Geografija je ista. Politička stvarnost nije. Prije šest stoljeća smjer je bio obrnut: Europa je odlazila u Afriku po teritorij, resurse, tržišta i utjecaj. Danas se prema Europi ide po sigurnost, dokumente, posao i bolji život.
U Ceuti pritom nije potrebno prijeći Gibraltarski tjesnac. Europa ga je prešla mnogo prije. I ostala. Kolonijalizam je u međuvremenu postao politički i pravno neprihvatljiv, a bivše kolonije neovisne države. No postkolonijalni svijet nije počeo od nule. Naslijedio je jezike, gospodarske i kulturne veze, migracijske smjerove, nejednakosti, centre i periferije. Naslijedio je i granice. Dekolonizacija je mogla okončati kolonijalnu vlast, ali nije mogla vratiti svijet na neku prethodnu, pravedniju kartu.
Ponovno crtati Afriku prema tomu tko je gdje bio prije Europljana značilo bi najprije utvrditi koje stoljeće vrijedi i koja od država, kraljevstava i zajednica koje su se ondje smjenjivale ima prednost
Komentara 2
? A što se htjeli reći ? Ajmo prenijeti ovo na sve teritorije na svijetu pa evo neka netko odgovori gdje ćemo iseliti I naseliti sve Amerikance? Predlažem da autor članka skupa s urednikom predlože Trumpu da se iseli I obavezno mu predočiti dokaze da je njegova zemlja djelo kolonijalnih sila
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Znači, pazi to! Necivilizirano ponašanje prije 6 stoljeća!!! treba opravdati danas divlji prelazak granica i rušenje svih pravila, uništavanje zapadnih društava kao i smanjivanje posebno ženskih sloboda koje su se naporno stekle baš jedino u ovome kršćanskom zapadnom društvu. Koliko ljevičari samo imaju zadovoljstva pri samoranjavanju, sve im je to ok samo nek se rani i cijelo društvo jer se usuđuju odbiti ljevičarstvo. A o muslimanskoj najezfi iz Afrike i Arabije prije 1300 godina naravno ne govori. To ne paše u koncept jer nije do svih argumenata nego samo do lijevih u kojima su uvijek kršćani odn. zapadnjaci krivi.