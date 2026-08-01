Iz Afrike u Europsku uniju – u Africi. Tisuće migranata ovih dana pokušavaju prijeći ogradu između Maroka i Ceute, španjolskoga grada na sjeveru Afrike. Pomaknu li se samo nekoliko metara dalje, već su u Španjolskoj i EU. Geografija je ista. Politička stvarnost nije. Prije šest stoljeća smjer je bio obrnut: Europa je odlazila u Afriku po teritorij, resurse, tržišta i utjecaj. Danas se prema Europi ide po sigurnost, dokumente, posao i bolji život.



U Ceuti pritom nije potrebno prijeći Gibraltarski tjesnac. Europa ga je prešla mnogo prije. I ostala. Kolonijalizam je u međuvremenu postao politički i pravno neprihvatljiv, a bivše kolonije neovisne države. No postkolonijalni svijet nije počeo od nule. Naslijedio je jezike, gospodarske i kulturne veze, migracijske smjerove, nejednakosti, centre i periferije. Naslijedio je i granice. Dekolonizacija je mogla okončati kolonijalnu vlast, ali nije mogla vratiti svijet na neku prethodnu, pravedniju kartu.