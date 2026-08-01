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01.08.2026. u 10:45

Ponovno crtati Afriku prema tomu tko je gdje bio prije Europljana značilo bi najprije utvrditi koje stoljeće vrijedi i koja od država, kraljevstava i zajednica koje su se ondje smjenjivale ima prednost

Iz Afrike u Europsku uniju – u Africi. Tisuće migranata ovih dana pokušavaju prijeći ogradu između Maroka i Ceute, španjolskoga grada na sjeveru Afrike. Pomaknu li se samo nekoliko metara dalje, već su u Španjolskoj i EU. Geografija je ista. Politička stvarnost nije. Prije šest stoljeća smjer je bio obrnut: Europa je odlazila u Afriku po teritorij, resurse, tržišta i utjecaj. Danas se prema Europi ide po sigurnost, dokumente, posao i bolji život.

U Ceuti pritom nije potrebno prijeći Gibraltarski tjesnac. Europa ga je prešla mnogo prije. I ostala. Kolonijalizam je u međuvremenu postao politički i pravno neprihvatljiv, a bivše kolonije neovisne države. No postkolonijalni svijet nije počeo od nule. Naslijedio je jezike, gospodarske i kulturne veze, migracijske smjerove, nejednakosti, centre i periferije. Naslijedio je i granice. Dekolonizacija je mogla okončati kolonijalnu vlast, ali nije mogla vratiti svijet na neku prethodnu, pravedniju kartu.

Ključne riječi
Europska unija Maroko migranti Afrika Španjolska ceuta

Komentara 2

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Avatar nisam_robot
nisam_robot
11:08 01.08.2026.

Znači, pazi to! Necivilizirano ponašanje prije 6 stoljeća!!! treba opravdati danas divlji prelazak granica i rušenje svih pravila, uništavanje zapadnih društava kao i smanjivanje posebno ženskih sloboda koje su se naporno stekle baš jedino u ovome kršćanskom zapadnom društvu. Koliko ljevičari samo imaju zadovoljstva pri samoranjavanju, sve im je to ok samo nek se rani i cijelo društvo jer se usuđuju odbiti ljevičarstvo. A o muslimanskoj najezfi iz Afrike i Arabije prije 1300 godina naravno ne govori. To ne paše u koncept jer nije do svih argumenata nego samo do lijevih u kojima su uvijek kršćani odn. zapadnjaci krivi.

PU
Purple
11:00 01.08.2026.

? A što se htjeli reći ? Ajmo prenijeti ovo na sve teritorije na svijetu pa evo neka netko odgovori gdje ćemo iseliti I naseliti sve Amerikance? Predlažem da autor članka skupa s urednikom predlože Trumpu da se iseli I obavezno mu predočiti dokaze da je njegova zemlja djelo kolonijalnih sila

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