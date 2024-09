Slavni glazbenik priznao da je prevario suprugu s kojom je u braku više od 20 godina, dobio je dijete s ljubavnicom

Dave Grohl, pjevač i gitarist Foo Fightersa otkrio je da je postao otac. Grohl je priznao da je varao svoju suprugu Jordyn Blum s kojom je u braku više od 20 godina i da je dijete dobio s ljubavnicom. Ovaj glazbenik, koji danas ima 55 godina o cijeloj situaciji oglasio se na Instagramu. "Nedavno sam postao otac nove kćerkice, rođene izvan mog braka. Planiram joj biti roditelj pun ljubavi i podrške. Volim svoju ženu i svoju djecu i činim sve što mogu da vratim njihovo povjerenje i zaslužim njihov oprost", stoji u objavi. Dodao je i da su zahvalni za obzirnost prema svoj djeci koja su uključena dok idu naprijed zajedno, objasnivši tako da nema namjeru započeti zajednički život sa drugom ženom.

Dave i bivši model, te producentica Jordyn Blum u braku su od 2003. godine, te zajedno imaju tri kćeri Violet Maye (18), Harper Willow, (15) i Opheliju Saint (10). Inače, Grohl je prošle godine pomagao beskućnicima te je za njih kuhao čak 16 sati. Glazbenik je surađivao s organizacijom 'The Hope Mission' u Los Angelesu na projektu pripreme hrane za beskućnike ovoga tjedna gdje je kuhao rebarca, svinjski but, prsa, kupus i grah. Dave je sam snosio sve troškove te je sve sam pripremio. Spavao je povremeno i na parkiralištu dok se hrana spremala te napravio dovoljno obroka za 500 ljudi.

- Usred oluje ovaj tjedan. Ovo je Dave Grohl koji priprema više od 500 porcija najboljeg roštilja za one koji žive u našim skloništima. To je klasa - podijelila je neprofitna organizacija 'Hope Of The Valley' fotografiju na Instagramu na kojoj Grohl priprema hranu na kiši. Bivši bubnjar Nirvane je i ranije činio dobra djela. Tako je 2020. godine Iznenadio je medicinsku sestru na traumatologiji TJ Riley koja se oporavljala od Covida-19, otpjevavši joj serenadu solo verzijom pjesme 'Everlong'.

I ranije je pripremao iznenađenja za obožavatelje na pozornici. Prije pet godina na koncertu u pulskoj Areni ispunio je želju obožavatelji koji ga je molio da zasvira s njegovim Foo Fightersima na pozornici. Nakon kratkog nagovaranja Grohl je popustio.

- Jesi siguran da znaš svirati. Ne lažeš mi? - upitao ga je pjevač i pozvao na pozornicu na kojoj je on svirao 10 minuta.

Svoju predanost obožavateljima Dave je pokazao i ranije kada je tijekom koncerta slomio nogu, no zbog toga nije želio odgoditi nastup. U švedskom Götheborgu je pjevač nakon pada kazao da mora ići u bolnicu, a potom se vratio te završio koncert s gipsom na nozi.

Humanitarnu stranu Grohl pokazao je i 2012. godine kada je nastupio na humanitarnom koncertu namijenjenom desecima tisuća osoba koje su pretrpjele štete za vrijeme uragana Sandy. Tada su uz Dave nastupili i Bruce Springsteen, Eric Clapton, The Rolling Stones, Kanye West i drugi.

