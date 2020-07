Prevario suprugu sa 17-godišnjakinjom koja je ostala trudna: 'Nisam htio, sve je bila samo zabava...'

Anonimni muškarac već je tri godine u vezi s djevojkom s kojom ima i dijete. Još uvijek si ne mogu priuštiti dom, pa žive s njegovom obitelji - mamom i tri sestre. Voli ju, želi se odseliti s njom i vjenčati, ali ipak jedan noćni izlazak s kolegama s posla završio je loše.



"Počeo sam plesati sa 17-godišnjakinjom koja je stvarno bila zgodna. Smijali smo se, dobro zabavljali i na kraju počeli izlaziti na spojeve. Nisam vidio ništa ozbiljno u tome, samo malo zabave. Ubrzo smo se počeli seksati, ali uvijek smo koristili kondome. Taj jedan je pukao."



Nakon nekog vremena pronašao je u njezinom mobitelu poruke koje je izmjenjivala s drugim muškarcem i prekinuo taj odnos.

"Javila mi se nedavno, rekla da je trudna i da je dijete moje. Moja djevojka se slomila kada sam joj rekao, ali ipak mi je oprostila. Muči me to kako će drugi ljudi reagirati kada se dijete rodi. Uz to, meni je 28, stariji sam od nje puno."



Nije još rekao svojim roditeljima jer zna da bi bili razočarani, pa je pomoć i savjete potražio kod savjetnice portala The Sun, Deidre, koja mu je prvo rekla da bi trebao tražiti test očinstva.



"Ako si vidio poruke s drugim, moguće je da se viđala s njim. Što se tiče roditelja i prijatelja, najbolje je da im sve kažeš i da pokažeš da ti je iskreno žao zbog prevare."