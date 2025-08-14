VIDEO Pogledajte ovaj kaos u Srbiji: Demolirani uredi SNS-a, policija bacila suzavac, pretučen zastupnik oporbe

Diljem Srbije u četvrtak su eskalirali masovni prosvjedi koji traju već devet mjeseci, a povod im je bila tragična pogibija 16 osoba pri urušavanju nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Epicentar kaosa bio je upravo Novi Sad, gdje su prosvjednici demolirali prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na Bulevaru oslobođenja. U kaotičnoj atmosferi, koristeći ljestve, stolice i druge predmete, razbili su sva stakla na stranačkim uredima te iz njih iznijeli sav inventar. Prostorije su gađane jajima, a bačena je i dimna bomba, dodatno potpirujući napetosti. Situacija je dosegla vrhunac kada je, prema izvještajima, pripadnik Vojske Srbije izvadio pištolj i pucao u zrak, tvrdeći da su mu prosvjednici ugrozili život. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić kasnije je potvrdio incident, navodeći da se radi o časniku na službenom zadatku osiguranja štićene osobe, čime je pokušao demantirati navode da je oružje potegnuo netko iz redova pristaša SNS-a.

Nasilje se s jednakom žestinom prelilo i na ulice Beograda, gdje su zabilježeni brutalni okršaji. Među prosvjednicima su se pojavile skupine muškaraca naoružane drvenim palicama i letvama, koje su se pozicionirale ispred stranačkih prostorija beogradskog SNS-a. Ubrzo je uslijedio koordinirani napad na okupljene građane. Pristaše vladajuće stranke zasule su prosvjednike pirotehničkim sredstvima, bocama, petardama i topovskim udarima, zbog čega su se građani, ali i novinarske ekipe, razbježali u okolne ulice. Posebno dramatično bilo je ispred zgrade Generalštaba, gdje se policija u jednom trenutku povukla, nakon čega je počeo napad pristaša SNS-a motkama i pirotehnikom. Tijekom prosvjeda u Beogradu pretučen je i zastupnik oporbe u Narodnoj skupštini, Predrag Mitrović iz Stranke slobode i pravde, a sukoba između policije i prosvjednika bilo je i na Novom Beogradu.

Stampedo i suzavac u Nemanjinoj - šalju nam sa lica mesta naši poslanici i odbornici! pic.twitter.com/mhPYHcno4m — Zeleno-levi front (@nedavimobgd) August 14, 2025

Djelovanje policije tijekom nereda izazvalo je brojne kontroverze i optužbe za pristranost. Dok je interventna policija u više gradova, poput Vrbasa, postavljala kordone kako bi razdvojila građane od pristaša SNS-a i spriječila daljnju eskalaciju, u drugim situacijama njezina je uloga bila manje jasna. Organizacija CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) podnijela je kaznenu prijavu protiv nepoznatih policijskih službenika zbog okrutnog postupanja prema građanima, optuživši vodstvo MUP-a i direktora policije za otvoreno svrstavanje na stranu SNS-a. Službena reakcija stigla je od samog predsjednika Aleksandra Vučića, koji se tijekom večeri uključio u program TV Informer i uputio izravnu prijetnju prosvjednicima. "Država će reagirati u Novom Sadu bolje nego večeras", poručio je Vučić, najavivši za sutradan veći broj uhićenja, čime je jasno dao do znanja da vlast ne namjerava popustiti pod pritiskom ulice.

Prosvjede, koji su se održali u više od 30 gradova, najvećim su dijelom organizirali studenti i srednjoškolci pod motom "Pobuni se" i "Večeras pucate po šavovima". U svom pozivu građanima naveli su da "SNS-ov režim krvnički tuče narod, prebija studente, lomi kosti i gazi slobodu". "Večeras izlazimo na ulice, nećemo stajati po strani dok nas prebijaju batinaši režima", stajalo je u proglasu. Scene iz Gornjeg Milanovca i Čačka zorno su prikazale duboku podijeljenost u društvu: stotine građana s jedne strane policijskog kordona, uz zvukove zviždaljki, truba i bubnjeva, a s druge strane stranački i gradski dužnosnici SNS-a koji su sa zvučnika puštali himnu "Bože pravde". U Nišu su prosvjednici gađali policiju jajima i uzvikivali "uhapsite Vučića" i "spustite štitove", poručujući da neće odustati dok se ne ispune zahtjevi za slobodnim izborima i promjenom vlasti.