VIDEO Potop u Španjolskoj, snažne bujice uzele i prvu žrtvu: 'Budite na oprezu, nije kraj'

Snažno kišno nevrijeme zahvatilo je u ponedjeljak navečer jugoistok Španjolske, četiri mjeseca nakon što su u poplavama poginule 224 osobe, zbog čega je u Valenciji otkazana nastava za utorak a stanovnici pozvani na oprez. Meteorološka služba AEMET podigla je uzbunu na najvišu "crvenu razinu" pa su gradske vlasti u Valenciji otkazale nastavu i aktivnosti na otvorenom. "Očekuje se tjedan s jakom kišom pa vas pozivamo da pratite obavijesti i preporuke službi za hitne intervencije", poručio je stanovnicima preko društvene mreže X predsjednik pokrajine Carlos Mazon.

🇪🇸 Flooding in Cuevas del Almanzora: Streets Submerged After Torrential Rains 🌊🌧⚠️ On March 1, 2025, heavy rainfall caused severe flooding in the town…

U pokrajini Valenciji bile su poginule 224 osobe kada se krajem listopada sručila bujica uzrokovana snažnom kišom. U Paiporti, mjestu koje je osobito jako stradalo, u ponedjeljak su zatvoreni parkovi, groblja, a od utorka će biti zatvorene škole. Stanovnici su pozvani da ne izlaze iz kuća ako nije neophodno.

U ponedjeljak navečer je u Villarrealu, gradiću udaljenom 65 kilometara od Valencije, otkazana nogometna utakmica španjolskog prvenstva između Villarreala i Espanyola koja je trebala početi u 21 sat. Više cesta oko Valencije i obližnjeg grada Castellona je zatvoreno. Beživotno tijelo 50-godišnjeg poljoprivrednika pronađeno je u bujici u susjednoj pokrajini Murciji. Meteorološka služba najavila je i snažnu kišu u Kataloniji.

01.03.2025 Spain flood Cartagena football Storm

Flooding in Cartagena, province of Murcia. The storm also forced the Murcia region Football and Basketball Federation to suspend matches scheduled in the Campo de Cartagena and the Guadalajara region.