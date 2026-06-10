VIDEO Policija otkrila identitet vozača romobila koji su jurili cestom u Osijeku

Nakon što je jučer na društvenim mrežama objavljena snimka mladića koji su jurili cestom po Trpimirovoj ulici u Osijeku, jednom od najprometnijih ulica u gradu, a koja je zgrozila javnost, policija je utvrdila identitet vozača romobila te protiv dvojice maloljetnika podnosi prekršajni optužni prijedlog.

Policija je utvrdila da se radi o dvojici 17-godišnjaka iz Osijeka koji su u nedjelju 7. lipnja oko 20 sati kolnikom podvožnjaka ulice Kneza Trpimira u Osijeku, upravljali električnim romobilom dok je treći 17-godišnjak, također Osječanin, snimao događaj koji je potom objavljen na društvenim mrežama.

Mladići jure na romobilima prometnom cestom u Osijeku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Protiv dva maloljetna počinitelja slijedi podnošenje optužnog prijedloga Općinskom sudu u Osijeku zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometna na cestama uz prijedlog izricanja odgojne mjere - priopćila je PU osječko-baranjska.

- Ovim putem ponovno upozoravamo sve sudionike u prometu, a posebno vozače osobnih prijevoznih sredstava i njihove roditelje, na obvezu poštivanja prometnih propisa. Neodgovorno i rizično ponašanje u prometu može imati teške posljedice za same sudionike, ali i za ostale građane. Posebno ističemo kako objavljivanje i promoviranje opasnih ponašanja na društvenim mrežama može potaknuti druge osobe na oponašanje takvih postupaka, čime se dodatno ugrožava sigurnost u prometu. Policija će i nadalje provoditi pojačani nadzor te poduzimati mjere prema svim sudionicima koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa - dodali su iz policije.