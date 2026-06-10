Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOBIT ĆE KAZNE

VIDEO Policija otkrila identitet vozača romobila koji su jurili cestom u Osijeku

Screenshot Facebook
Autor
Karolina Lubina
10.06.2026.
u 12:11

Ovim putem ponovno upozoravamo sve sudionike u prometu, a posebno vozače osobnih prijevoznih sredstava i njihove roditelje, na obvezu poštivanja prometnih propisa. Neodgovorno i rizično ponašanje u prometu može imati teške posljedice za same sudionike, ali i za ostale građane, upozoravaju iz policije

Nakon što je jučer na društvenim mrežama objavljena snimka mladića koji su jurili cestom po Trpimirovoj ulici u Osijeku, jednom od najprometnijih ulica u gradu, a koja je zgrozila javnost, policija je utvrdila identitet vozača romobila te protiv dvojice maloljetnika podnosi prekršajni optužni prijedlog. 

Policija je utvrdila da se radi o dvojici 17-godišnjaka iz Osijeka koji su u nedjelju 7. lipnja oko 20 sati kolnikom podvožnjaka ulice Kneza Trpimira u Osijeku, upravljali električnim romobilom dok je treći 17-godišnjak, također Osječanin, snimao događaj koji je potom objavljen na društvenim mrežama.

Mladići jure na romobilima prometnom cestom u Osijeku

- Protiv dva maloljetna počinitelja slijedi podnošenje optužnog prijedloga Općinskom sudu u Osijeku zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometna na cestama uz prijedlog izricanja odgojne mjere - priopćila je PU osječko-baranjska. 

- Ovim putem ponovno upozoravamo sve sudionike u prometu, a posebno vozače osobnih prijevoznih sredstava i njihove roditelje, na obvezu poštivanja prometnih propisa. Neodgovorno i rizično ponašanje u prometu može imati teške posljedice za same sudionike, ali i za ostale građane. Posebno ističemo kako objavljivanje i promoviranje opasnih ponašanja na društvenim mrežama može potaknuti druge osobe na oponašanje takvih postupaka, čime se dodatno ugrožava sigurnost u prometu. Policija će i nadalje provoditi pojačani nadzor te poduzimati mjere prema svim sudionicima koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa - dodali su iz policije. 
Ključne riječi
maloljetnici Osijek policija električni romobili

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
Maro15
12:27 10.06.2026.

Nadam se da tu i za roditelje postoje neke mjere. A romobile oduzeti. Neka im kupe nove, opet i neka voze. Dok su živi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!