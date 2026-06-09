VIDEO Viralna snimka iz Osijeka zgrozila javnost: Mladić električnim romobilom prestigao auto

Viralna snimka dvojice mladića kako jure električnim romobilima jednom od najprometnijih prometnica u Osijeku zgrozila je javnost. Riječ je o snimci objavljenoj na društvenim mrežama, a nakon što je objavljena, brzo je sakupila desetke komentara.

- Prometna policija provodi izvide kako bi utvrdili identitet osoba sa snimke pa potom i je li počinjen prekršaj - kazala nam je glasnogovornica PU osječko-baranjske Edita Roterbauer.

Na snimci se vide kako mladići voze posred ceste romobilima, a jedan i prestiže automobil pa je jasno da je vozio puno brže od dopuštenih 25 kilometara na sat, koliko je najveća dopuštena brzina za električne romobile u Hrvatskoj. Međutim, brojni korisnici romobila, posebno oni mlađi, znaju kako 'otključati' brzinu na njima pa njihove brzine idu i preko 50 kilometara na sat, a određeni romobili mogu se legalno kupiti bez ograničenja brzine no uz napomenu prodavatelja da se tom brzinom, koja uglavnom prelazi 50 kilometara na sat, mogu voziti jedino na zatvorenim stazama, privatnim posjedima ili off-road terenima.

Mladići jure na romobilima prometnom cestom u Osijeku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No, svjedoci smo svakoga dana da se romobilima juri po kolnicima, nogostupima, pješačkim stazama, a na njima su najčešće maloljetnici, čak i djeca mlađa od 14 godina. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, električni romobil definiran je kao osobno prijevozno sredstvo te u promet ne smije izaći ako vozi više od 25 kilometara na sat ili ima obujam motora jači od 0,6 kW.

Vozači električnih romobila dužni su tijekom vožnje nositi pravilno pričvršćenu zaštitnu kacigu, a noću ili pri smanjenoj vidljivosti označeni reflektirajućom odjećom ili prslukom. Upravljanje romobilom dopušteno je osobama starijima od 14 godina. Vozači se trebaju kretati biciklističkom stazom ili trakom u smjeru kretanja, a ako staze ili trake nema, mogu koristiti površine za pješake ili zone smirenog prometa, uvijek vodeći računa o sigurnosti drugih. Kada ni te površine nisu dostupne, romobil se smije voziti cestama s ograničenjem brzine do 50 km/h, držeći se što bliže desnom rubu kolnika. Prije prelaska kolnika, ako staza nije obilježena, vozač mora zaustaviti romobil i gurati ga kao pješak preko pješačkog prijelaza. Romobil se ne smije ostavljati bez nadzora na prometnicama i pješačkim površinama, osim na označenim parkiralištima, a u skupinama vozači se trebaju kretati jedan iza drugoga.

S obzirom da u Osijeku ima oko 70 kilometara biciklističkih staza, a jedna je upravo i u Ulici kneza Trpimira kojom su jurili mladići na romobilima, policija je u slučaju ove snimke, zasigurno imati posla.