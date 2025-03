VIDEO Pogrebnik pokazao kako izgleda kremiranje, ako ste mislili da tijelo ide u vatru, varate se

Ako nam je nešto neizbježno u životu, onda je to smrt. Svaka religija ima neke svoje obrede, a dok duša ostaje, svima je zajednička jedna stvar - tijela više neće biti. Ono što svi znamo je da se nakon smrti počinje razgrađivati, prema nekim istraživanjima nakon godinu dana od pokopa (u lijesu). No, pokop nije jedina opcija, mnogi se odluče za kremiranje.

LadBible piše da kremiranje obično traje između jednog i tri sata, a nakon toga je potrebno još jedan do dva sata za hlađenje pepela.

Oko kremiranje se povlači mnogo pitanja, a jedno je da se tijelo pokojnika doslovno zapali. No, prema riječima direktora pogrebnog poduzeća Simona Savagea, to se zapravo ne događa. Savage se ovim poslom bavi više od 10 godina, a na TikToku je objavio zanimljivu snimku o tome kako zapravo izgleda komora za kremaciju. Savage je objasnio da je lijes sa snimke sadržavao ostatke pokojnika te da je dobio dopuštenje od obitelji za snimanje.

Na snimci je lijes kojeg automatski uređaj gura u komoru za kremiranje u kojoj nema plamena.

Prema podacima DFW Europe, prosječna temperatura unutar peći za kremiranje je 1000 i 1300 Celzijevih stupnjeva.

Nakon svojeg videa dobio je gomilu pitanja, jednog je korisnika zanimalo kako izgleda komora kada se vrata ponovno otvore, dok je drugi pitao može li tijelo na kremiranje bez lijesa. - Apsolutni minimum je pokrov na drvenoj ploči. Pepeo je 98 posto kalcij (kost), dok ostatak sagorijeva na jako visokim temperaturama, nakon čega se uklanja metal. - odgovorio je.

