Intervizija, ruska alternativa Eurosongu, započela je u subotu navečer u Moskvi porukom predsjednika Vladimira Putina, koji je rekao da događaj promiče očuvanje kulturnog identiteta. „Poštovanje tradicionalnih vrijednosti i raznolikosti kultura temeljna je ideja natjecanja i inspirira sudionike da postignu umjetničke visine“, rekao je. Glazbeno natjecanje, u kojem sudjeluju 23 zemlje, održava se pred oko 11 000 gledatelja u koncertnoj dvorani Live Arena u Moskvi, prema riječima organizatora.

Neposredno prije nastupa pjevačice Vasiliki Karagiorgos rođene u Australiji, koja se predstavlja kao Vassy i trebala je predstavljati Sjedinjene Države, voditelji su objavili da ona neće sudjelovati. Organizatori, koji su rekli da Vassy ima američko državljanstvo, pripisali su to navodnom „neviđenom političkom pritisku australske vlade“. Vassy je već bila zamjenska kandidatkinja, budući da se prethodno najavljeni američki izvođač, glazbenik B Howard (Brandon Howard), povukao u srijedu zbog „nepredviđenih obiteljskih razloga“.

Priredbu koja traje tri i pol sata prenosi ruski državni Prvi kanal. Pobjednika odlučuje međunarodni žiri sastavljen od predstavnika zemalja sudionica. To uključuje bivše sovjetske republike poput Bjelorusije, Kazahstana i Uzbekistana, kao i ruske saveznike u skupini BRICS, uključujući Kinu, Indiju, Brazil i Južnu Afriku. Za razliku od Eurosonga, Intervizija ne omogućuje glasanje javnosti. Intervizija se smatra Putinovim konzervativnim protuprojektom Eurosongu. "Neće biti perverzija ili ismijavanja ljudske prirode", rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, misleći na liberalni i queer-friendly Eurosong.

Vijetnamski pjevač Duc Phuc pobijedio je na Interviziji. Duc Phucova pjesma "Phu Dong Thien Vuong" (Nebeski kralj Phu Donga) dobila je 422 boda od međunarodnog žirija sastavljenog od predstavnika zemalja sudionica.