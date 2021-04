VIDEO Pogledajte kako je hrvatski vozač otkrio migrante u kamionu

U prevrtanju kamiona srbijanskih tablica, 22. ožujka kod Okučana poginule su četiri osobe koje su pokušale ilegalno doći do zapadne Europe. Osam migranata pritom je zadobilo teške tjelesne ozljede. U tom kamionu bila su 24 Sirijca, a srbijanski vozač je tvrdio da nije znao da su mu se migranti uvukli u njegov kamion.

No Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu protiv njega je pokrenulo istragu zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj te izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

Da je taj vozač znao da su migranti u kamionu i da im je taj ilegalni prijevoz naplatio, smatra i Marijan Banelli, prometni stručnjak, lobist i bivši prijevoznik.

– Nema šanse da nije znao. Nemoguće je da ti se na kamion popne toliko ljudi i da ti to ne skužiš i da nitko drugi to ne vidi dok stojiš u koloni kod granice – objašnjava Banelli.

A Večernji list u posjedu je snimke dvojice hrvatskih vozača koja je nastala nedavno u blizi srbijansko-hrvatske granice, a na kojoj se vidi kako jedan od vozača u svom kamionu otkriva migrante, a njegov kolega to sve snima. Na snimci se čuje vozač, inače Zagorac, koji kad je otvorio stražnja vrata kamiona, uz psovke tjera desetak migranta van. Oni izlaze i bježe uz povike: "Germany, no Srbija." Banelli kaže da je ta snimka dokaz kako hrvatski vozači provjeravaju jesu li im se migranti uvukli u kamion i da su male šanse da vozač ne zna da su oni u kamionu.

– Negdje su ga pričekali da izađe iz kamiona i brzo ušli u unutra, a on se iz Srbije vraćao prazan. Prije granice za svaki slučaj prekontrolirao je vozilo. Da to nije učinio na granici, hrvatski bi carinici otvorili kamion i u njemu bi našli migrante i kako bi onda on dokazao da nije znao za njih? – tumači Banelli dodajući da vozač može biti najhumaniji čovjek i suosjećati s migrantima, ali zbog njih može završiti u zatvoru i još bi ga optužili da je dobio novac od njih. Migranti su, kaže, vjerojatno obili lokot na vratima kamiona i tako ušli unutra.

Banelli kaže i da srbijanski prijevoznici koji su razvili cijeli biznis u ilegalnom prijevozu migranata imaju sistem da ih uglavnom prevoze u praznim cisternama, a neki su napravili i komore u njima za migrante, a u drugom dijelu je natočena nafta. Hrvatski prijevoznici lani su se žalili da im se u kamione ubacuju migranti, a kad to policija otkrije, naplatili im zbog toga kazne od gotovo 40.000 kuna, iako nisu znali da su migranti u njihovim vozilima. Banelli kaže da je taj problem riješen tako što je zabranjeno stajati s kamionom ispod nadvožnjaka u blizini granice na Bajakovu sa srbijanske strane. Otud bi se, naime, migranti konopom spuštali na kamion, prezali bi ceradu i ušli unutra. Banelli kaže da su neki od hrvatskih vozača na sudu dokazali da zbilja nisu znali da su im migranti u kamionima i da im je vraćen novac. Banelli kaže da na granici postoji i rentgen, a imaju i uređaje kojima se detektira život. Pa tako neki šverceri migrante ukrcaju među stoku.