Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HOĆE LI SUKOBU DOĆI KRAJ?

Trumpu u petak istječe zakonski rok za okončanje rata s Iranom. Njegova admistracija tvrdi jedno, analitičari očekuju drugo

U.S. President Donald Trump departs Palm Beach International Airport in West Palm Beach
Foto: Kylie Cooper/REUTERS
1/5
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
30.04.2026.
u 20:59

Analitičari i kongresni savjetnici rekli su da očekuju da će Trump ili obavijestiti Kongres da planira 30-dnevno produljenje, ili zanemariti rok, dok njegova vlada tvrdi da trenutačno primirje s Teheranom označava kraj sukoba

Predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu u petak istječe rok da okonča rat s Iranom ili mora Kongresu predložiti produljenje, ali će stanje i nakon tog datuma najvjerojatnije ostati bez promjene u sukobu koji je prerastao u zastoj oko brodskih ruta. Završetak rata čini se vrlo malo vjerojatnim, piše Reuters.

Umjesto toga, analitičari i kongresni savjetnici rekli su da očekuju da će Trump ili obavijestiti Kongres da planira 30-dnevno produljenje, ili zanemariti rok, dok njegova vlada tvrdi da trenutačno primirje s Teheranom označava kraj sukoba. Demokrati su od početka rata 28. veljače više puta pokušali donijeti rezolucije kojima se nastoji prisiliti Trumpa da povuče američke snage ili dobije odobrenje Kongresa. No Trumpovi republikanci, koji imaju tijesnu većinu u Senatu i Zastupničkom domu, gotovo su jednoglasno glasali protiv njih.

Prema Rezoluciji o ratnim ovlastima iz 1973., američki predsjednik može voditi vojnu akciju samo 60 dana, a onda je mora prekinuti, tražeći od Kongresa odobrenje ili 30-dnevno produženje zbog "neizbježne vojne nužde u vezi sa sigurnošću Oružanih snaga Sjedinjenih Država". Sukob u Iranu započeo je 28. veljače, kad su Izrael i Sjedinjene Države započele zračne napade na Iran. Trump je formalno obavijestio Kongres o sukobu 48 sati kasnije, kako to zakon nalaže, čime je započeo rok od 60 dana koji završava 1. svibnja.

Ako se borbe nastave, Trump može reći zakonodavcima da je pokrenuo još jedan period od 60 dana, što su predsjednici obiju stranaka u povijesti činili više puta otkako je Kongres donio zakon o ratnim ovlastima. Iran je u četvrtak izjavio da će, ako Washington obnovi napade, odgovoriti "dugim i bolnim udarima" na američke položaje, što komplicira nade Washingtona da će se stvoriti međunarodna koalicija koja bi bila u stanju otvoriti Hormuški tjesnac.

Ankete pokazuju da je rat u Iranu nepopularan među Amerikancima, šest mjeseci prije izbora u studenom koji će odrediti tko kontrolira Kongres sljedeće godine. Trumpov rejting odobravanja pao je na najnižu razinu u njegovom trenutnom mandatu ovog mjeseca, jer su Amerikanci sve više nezadovoljni troškovima života i krivili rat za više cijene.

Američki ustav kaže da samo Kongres, a ne predsjednik, može objaviti rat, ali to ograničenje se ne odnosi na kratkoročne operacije ili za suzbijanje neposredne prijetnje. Senator John Thune iz Južne Dakote, vođa republikanske većine u Senatu, rekao je da bi bilo "idealno" kada bi Washington i Teheran mogli postići mirovni sporazum, iako je novinarima rekao da nije isključio mogućnost glasovanja o odobravanju rata.

Vođa demokratskih senatora Chuck Schumer iz New Yorka zagovara rezolucije kojima se želi okončati rat. "Republikanci znaju da je Trumpovo vođenje ovog rata katastrofalno. Vide koliko američki narod trenutačno pati. Koliko rezolucija o ratnim ovlastima demokrati trebaju predložiti prije nego što republikanci u Senatu učine ono što je ispravno?" upitao je Schumer.
Ključne riječi
primirje Iran Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!