VIDEO Pas moldavske predsjednice ugrizao za ruku austrijskog predsjednika

Pas moldovske predsjednice Maie Sandu ugrizao je za ruku austrijskog predsjednika koji ga je krenuo podragati. Sandu je psa Codruta udomila s ulice, a pas je u nesreći izgubio nogu. Sandu se ispričala austrijskom predsjedniku Alexandru van der Bellenu nakon što ga je pas ugrizao za prst.

Objasnila mu je kako se Codrut vjerojatno uplašio zbog velikog broja ljudi koji su bili oko njega, a sve je zabilježila i kamera. Dužnosnici su u tom trenutku šetali dvorištem predsjedničke rezidencije. Van der Bellen se na idućem sastanku pojavio sa zavijenom rukom.

U Kišinjevu se razgovaralo o nastojanjima Moldavije, koja se nalazi između Ukrajine i Rumunjske, da se pridruži Europskoj uniji. Sandu, koja je udomila psa nakon što ga je udario automobil, objavila je na društvenim mrežama slike sa svojim ljubimcem te austrijskim predsjednikom i slovenskom predsjednicom Natašom Pirc Musar.

Maia Sandu's dog bit the Austrian president when he tried to pet it



The Moldovan President sheltered a stray dog, which had lost a leg in an accident. The dog, named Codrut, was probably frightened by a stranger and therefore bit Alexander van der Bellen's finger. Sandu… pic.twitter.com/dOUdQn2NjW