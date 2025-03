VIDEO Panika u Londonu: Izbio požar kod najvećeg aerodroma u Europi, struje nema, letovi odgođeni, stiglo upozorenje

Zbog požara na obližnjoj električnoj trafostanici zračna luka Heathrow priopćila je da će u petak biti zatvorena

Na požarište je poslano 10 vatrogasnih vozila i oko 70 vatrogasaca

Više od 16.300 domova ostalo je bez struje

8.20 - Britanska zračna luka Heathrow priopćila je da će biti zatvorena cijeli dan u petak nakon što je veliki požar u obližnjoj električnoj trafostanici prekinuo struju, poremetivši raspored letova diljem svijeta. Londonski vatrogasci priopćili su da oko 70 vatrogasaca gasi požar u zapadnom dijelu Londona, koji je uzrokovao velik nestanak struje na Heathrowu, najprometnijoj europskoj i petoj najprometnijoj zračnoj luci na svijetu.

Stručnjaci za putovanja rekli su da će se poremećaj proširiti daleko izvan Heathrowa. Pažljivo usklađene mreže zračnih prijevoznika ovise o tome da se zrakoplovi i posade nalaze na određenim lokacijama u određeno vrijeme. Deseci zračnih prijevoznika morat će žurno rekonfigurirati svoje mreže kako bi premještali zrakoplove i posade. "Drugo pitanje je, što će zračni prijevoznici učiniti kako bi se nosili s brojem pogođenih putnika", rekao je analitičar industrije putovanja Henry Harteveldt iz turističkog savjetničkog instituta Atmosphere Research Group. "Bit će to kaotičnih par dana", komentira.

7.21 - Zatvaranje londonske zračne luke Heathrow izazvat će niz poteškoća u putničkom prijevozu, rekao je za CNN direktor komunikacija stranice za praćenje letova Flightradar24 Ian Petchenik: - Ovo je apsolutno ključno za zračni prijevoz. Pored toga što je jedna od najprometnijih zračnih luka na svijetu, također je i zračna luka koju koristi najveći broj aviokompanija - rekao je pa dodao da očekuje da bi pogođenim aviokompanijama moglo trebati i do nekoliko dana ili tjedana da se vrate u normalu.

6.33 - Pomoćnik zapovjednika Pat Goulbourne rekao je: - Ovo je vrlo značajan incident, a naši vatrogasci neumorno rade u teškim uvjetima kako bi požar stavili pod kontrolu što je prije moguće. Vatrogasci su na sigurno izveli 29 ljudi iz susjednih objekata, a iz predostrožnosti je uspostavljen kordon od 200 metara te je evakuirano oko 150 osoba. Zbog velike količine dima savjetujemo stanovnicima da drže zatvorene prozore i vrata.

6.23 - Eurocontrol, koji upravlja operacijama kontrole zračnog prometa diljem Europe, objavio je na svojoj internetskoj stranici da nisu dopušteni dolasci na Heathrow zbog nestanka struje i da postoje planovi za preusmjeravanje letova. Prema internetskoj stranici za praćenje letova FlightRadar24, već su se događala neka preusmjeravanja na druge zračne luke - primjerice, Qantas Airways je poslao svoj let iz Pertha u Pariz, dok je let United Airlinesa iz New Yorka preusmjeren u Shannon u Irskoj.

6.05 - U blizini jedne od najprometnijih europskih čvorišta, londonskoj zračnoj luci Heathrow, izbio je požar u obližnjoj električnoj trafostanici koja je opskrbljuje strujom, javlja BBC. Sve to izazvalo je kaos među putnicima i privremeno zatvaranje dijela terminala.

Zračna luka doživljava "značajan nestanak struje" zbog požara, stoji u priopćenju s Heathrowa. "Kako bismo održali sigurnost naših putnika i kolega, Heathrow će biti zatvoren do 23:59 21. ožujka", dodaje se.

"Putnicima se savjetuje da ne putuju u zračnu luku i neka kontaktiraju svoju zrakoplovnu tvrtku za dodatne informacije. Ispričavamo se zbog neugodnosti."

Putnici ne bi smjeli putovati u zračnu luku "ni pod kojim okolnostima" dok se ponovno ne otvori, naglasili su iz Heathrowa.

A fire at Hayes substation, caused a major power outage, closing Heathrow Airport until midnight. 70 firefighters tackled the blaze, evacuating 150 people and cutting power to 16,000+ homes. Passengers are advised not to travel to the airport.#UK #London pic.twitter.com/F4L7rjzxii — GeoTechWar (@geotechwar) March 21, 2025

Londonska vatrogasna brigada (LFB) priopćila je da je na požarište poslano 10 vatrogasnih vozila i oko 70 vatrogasaca.

Više od 16.300 domova ostalo je bez struje zbog velikog nestanka električne energije uzrokovanog požarom, objavila je energetska tvrtka Scottish and Southern Electricity Networks na platformi X.