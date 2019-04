Islamska država preuzela odgovornost za napade na Šri Lanki. Objavljena snimka bombaša

Policija je uhitila 40 osoba povezanih s bombaškim napadima na Šri Lanki, a među njima je i muškarac koji je vozio bombaše samoubojice te vlasnik kuće u kojoj su neki od njih živjeli, priopćile su tamošnje vlasti.

Islamska država u međuvremenu je preuzela odgovornost za terorističke napade, objavio je Amaq, novinska agencija te terorističke organizacije, ne navodeći dokaze za tu tvrdnju.

JUST IN: Islamic State claims responsibility for Sri Lanka bombings through its Amaq news agency pic.twitter.com/6BAAMaOKeI