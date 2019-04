Hrvatica: Sam Bog nas je spasio, otišli smo u zadnji čas

Trebala sam ići za Uskrs u crkvu St. Anthony’s u Colombu, jedno od mjesta gdje je eksplodirala bomba. I onda sam dan uoči eksplozija otišla sa suprugom, koji je pilot, u Abu Dhabi, govori nam još uvijek potresena Tanja Ivančić, Međimurka koja živi na relaciji Čakovec - Colombo, dan nakon što je više eksplozija zavilo Šri Lanku u crno.

– To što nisam bila tamo, vjerujem, odlučio je dragi Bog – nastavlja ona i dodaje da su prošle godine s jednom prijateljicom za Uskrs ručali u hotelu Cinnamon u Colombu. Vjerojatno bi, da nisu putovali, to napravili i ove godine. I taj hotel jučer je raznijela bomba.

Njen suprug Krunoslav Ivančić radi kao pilot u toj zemlji, dok joj sin Ivan živi u Šri Lanki sa suprugom. Cijela je obitelj u tu zemlju došla prije više od desetljeća kada je još trajao građanski rat, ali kažu da nikada nije bilo ovako teško.

– Tamilski ekstremisti tada nisu ciljali kršćane ili strance, a sada su ekstremisti napravili upravo to – nastavlja Tanja Ivančić te dodaje da bi odmah, da ceste nisu zatvorene, otišla zapaliti svijeću kraj crkve St. Anthony’s. Ne razumije, kaže, odakle nekom motivacija za takav neljudski napad. Supružnici su se jučer vratili u Colombo, manje od 24 sata nakon tragedije, jer je Krunoslav Ivančić pilotirao redovitom linijom SriLankan Airlinesa iz Abu Dhabija u Colombo. Na pitanje osjeća li se zbog takvih napada nesigurno, rekao je da je jedna od posljedica rata zapravo to što svi u SriLankan Airlinesu znaju kako postupati u takvim situacijama.

– Čuo sam se s operativnim centrom prije polijetanja i pitao ima li kakve dodatne naputke zbog svega što se dogodilo, no rekli su samo da se držimo sigurnosne procedure. Obavili smo sve sigurnosne pripreme i mirno poletjeli – govori Ivančić koji ne vjeruje da će mu ti napadi otežati život.

– U ovoj zemlji postoje podjele po vjerskoj osnovi, i to unatoč tomu što u svakoj religijskoj zajednici postoje pripadnici različitih etničkih skupina. No, vrlo je jasno da se radi o koordiniranom napadu na kršćane. Napadači, a zasad sve upućuje na to da se radi o islamističkim ekstremistima, ionako vjerojatno neće preuzeti odgovornost za napad jer su kukavice – zaključuje Krunoslav Ivančić. Na kraju, dodaju, najbitnije im je da je cijela obitelj dobro.