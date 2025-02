VIDEO Otac snimio jezivi trenutak: Kit mu je progutao sina, no ubrzo ga je ispljunuo

Grbavi kit nakratko je usisao kajakaša u svoja usta, uz obalu čileanske Patagonije, prije nego što ga je brzo pustio neozlijeđenog. Cijeli incident snimljen je kamerom, a sve se odigralo prošle subote kada je Adrián Simancas veslao kajakom sa svojim ocem Dellom blizu svjetionika San Isidro u Magellanovom tjesnacu. Grbavi kit iznenada se pojavio na površini i progutao Adriána i njegov žuti kajak na nekoliko sekundi prije nego što ga je ispljunuo. Dell, koji se nalazio samo nekoliko metara dalje, uhvatio je trenutak na video snimci.

- Ostani smiren, ostani smiren - može se čuti kako govori nakon što je njegov sin pušten iz kitovih usta. - Mislio sam da sam mrtav. Mislio sam da me pojeo, da me progutao - rekao je Adrián za Associated Press. Opisao je "teror“ tih nekoliko sekundi i objasnio da je pravi strah osjetio tek nakon što je izronio, bojeći se da bi golema životinja mogla ozlijediti njegova oca ili da bi mogao nastradati u ledenoj vodi. Unatoč zastrašujućem iskustvu, Dell je ostao pribran, nastavljajući snimati i tješiti svog sina.

- Kad sam izronio i počeo plutati, bio sam prestrašen da bi se nešto moglo dogoditi i mom ocu, da nećemo na vrijeme stići do obale ili da ću dobiti hipotermiju - rekao je Adrián. Nakon nekoliko sekundi u vodi, Adrián je uspio doplivati do očeva kajaka i brzo je dobio pomoć. Unatoč strahu, obojica su se sigurno vratila na obalu, neozlijeđena.

Magellanov tjesnac, smješten oko 2.600 kilometara južno od glavnog grada Čilea, Santiaga, velika je turistička atrakcija poznata po avanturističkim aktivnostima. Njegove ledene vode predstavljaju izazov za mornare, plivače i istraživače koji ga pokušavaju prijeći na različite načine. Iako su napadi kitova na ljude izuzetno rijetki u čileanskim vodama, smrtnost kitova zbog sudara s teretnim brodovima povećala se posljednjih godina, a nasukavanja su postala sve češća pojava u posljednjem desetljeću, navodi The Guardian.