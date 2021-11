VIDEO Osam mrtvih i više ozlijeđenih na koncertu Travisa Scotta u Teksasu

Najmanje osam osoba je smrtno stradalo, a više ih je ozlijeđeno u nesreći koja se dogodila u petak tijekom prve večeri glazbenog festivala Astroworld u Houstonu, rekli su dužnosnici.

Zapovjednik vatrogasaca u Houstonu Samuel Peña potvrdio je broj žrtava na ranojutarnjoj konferenciji za medije ispred NRG Parka.

Nesreća se dogodila oko 21 sat kad se skupina ljudi počela gurati prema pozornici, što je izazvalo paniku. Ljudi su počeli gubiti svijest pritješnjeni gomilom, izvijestio je KHOU 11 News Houston, podružnica CBS-a.

Vatrogasna služba je prevezla 17 osoba u bolnice, izvijestila je televizija.

🚨@FirefightersHOU are responding to Travis Scott’s #astrofest #AstroWorld for a mass casualty incident. multiple cardiac arrests reported. 11 deaths reported #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/DlPrazBhxL