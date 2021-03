Stravična snimka rijetkog fenomena zaprepastila svijet: 'Kad tako nešto vidiš, bježi'

Nakon što je snažna oluja u petak pogodila saveznu državu Teksas, jučer je na istom području snimljen prirodni fenomen koji se ne viđa toliko često - dvostruki tornado. Snimka se vrlo brzo proširila internetom.

Nije poznato je li bilo štete.

Mnogi su autorici snimke poručili su da idući puta kad vidi dva tornada koji se spajaju da bježi.

- Wow. Priroda je luda - neki su bili pak puni divljenja prema nevjerojatnom prizoru.

- Zovi policiju. Vidiš da nema socijalne distance - poručio joj je duhovito jedan tviteraš.

Spomenuta snimka pregledana je više od 238 tisuća puta.

U posljednjih nekoliko dana na tom području zabilježeno je nekoliko tornada.

NEW close range tornado #VIDEO! Storm chaser @jamesburch93 captured this incredible footage of a tornado touching down and rapidly strengthening near his vehicle. This was in Shallowwater, TX earlier today. #txwx #tornado pic.twitter.com/Xcbsr0f8dp