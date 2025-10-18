VIDEO Oratorij o kralju Tomislavu osvaja svijet! Meštroviću Global Music Awards dodijelio dvije zlatne medalje

Oratorij je to dostojan prvog hrvatskog kralja! Monumentalan, jedinstven, s najvećim brojem glazbenika kojeg pamti sad već tradicionalna manifestacija Zagreb Classic. „Anno Domini 925. Kralj Tomislav“ ljetos je oduševio na tisuće Zagrepčana i turista koji su sjedili na dekicama slušajući taktove koji tako dobro odgovaraju legendi Tomislava.

Osjetilo se to po gromoglasnom pljesku koji nije prestajao dok se skladatelj Matej Meštrović skupa s američkim dirigentom Jonathanom Griffithom više puta naklanjao u znak zahvalnosti, pljesak je potrajao toliko dugo, gotovo kao da je bio poziv za još jedan bis. Ista kompozicija sada je oduševila i međunarodni žiri Global Music Awardsa (GMA), jednog od najvećih svjetskih on-line natjecanja. Djelo koje potpisuje Meštrović nagradili su zlatnom medaljom za kompoziciju i zlatnom medaljom za koncept. Oratorij možete pogledati na YouTube kanalu Večernjeg lista i videu ispod.

Ova prestižna međunarodna glazbena nagrada smatra se „zlatnim pečatom odobrenja“ glazbene industrije, te se dodjeljuje talentiranim glazbenicima za njihove vrhunske kompozicije, albume i izvedbe, a o njenoj važnosti govori činjenica da prijave stižu iz cijelog svijeta te da žiriju treba oko dva mjeseca da ih sve pregledaju i poslušaju. Žiri se sastoji od više od 70 stručnjaka iz glazbene industrije, uključujući renomirane skladatelje, izvođače, menadžere, producente, inženjere zvuka, novinare i predstavnike izdavačkih kuća. „Standardi ocjenjivanja su visoki i biti nagrađen znači da je vaša struka i kreativnost izuzetna“, napisao je u službenoj obavijesti Global Music Awardsa Jacob Saflar, koordinator natjecanja.

Oratorij se naslanja na film „Kralj Tomislav“ u produkciji Večernjeg lista, s obzirom da je Meštrović također autor glazbe koja se provlači kroz cijeli igrano-dokumentarni film snimljen u povodu 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. „Skladajući glazbu za film o kralju Tomislavu znao sam da ću teme iz filma kasnije koristiti u oratoriju, to se sve ispreplitalo i išlo nekim čudnim tijekom, a rezultiralo je u konačnici i ovom nagradom“, govori Meštrović koji je, kako kaže, priželjkivao i očekivao ovu nagradu. „Svi smo svjesni kakav je bio koncert, osjetili smo taj entuzijazam i kod publike i, bez lažne skromnosti, duboko u sebi nadali se ovakvom ishodu. Ali, naravno da je prva reakcija na vijest bio nalet velike sreće i oduševljenje“, govori za Večernji list Meštrović koji će reći kako, uz Večernji list i glavnog urednika Dražena Klarića koji je ujedno i redatelj filma „Kralj Tomislav“, zahvaliti na potpori u organizaciji treba i Turističkoj zajednici grada Zagreba i direktorici Martini Bienenfeld koji su od samog starta prepoznali ideju Tomislava te s oratorijem odlučili i zatvoriti Zagreb Classic.

S ovom nagradom, kako kaže glavni urednik Klarić, ne staje Večernjakova priča o kralju Tomislavu. „Ponosan sam na Mateja, ali i na Večernji list koji je organizator i koproducent koncerta i oratorija. U planu je i oratorij na blu-ray disku u izdanju Croatia Recordsa“, najavljuje Klarić, a Meštrović dodaje da će taj blu-ray kao službeno izdanje prijaviti i za nagradu Grammy. Daljnji planovi za oratorij su i da se izvede u Carnegie Hallu u New Yorku 2027. godine, za što stoji poziv od dirigenta Jonathana Griffitha. „Nadam se da će nas u svemu tome podržati i hrvatska država, Ministarstvo kulture i medija, Grad Zagreb...“, govori Meštrović koji se upravo priprema za još jedan koncert s Bornom Šercarom, „Od Mozarta do Terminatora“ u Hrvatskom domu Split.

Oratorij o kralju Tomislavu osvaja svijet! Meštroviću Global Music Awards dodijelio dvije zlatne medalje

Meštroviću ovo nije prva zlatna medalja Global Music Awardsa (GMA), jednu je osvojio 2018. za „Tri rapsodije“. Druga i treća medalja – za kompoziciju i koncept oratorija o prvom hrvatskom kralju – posebna je i po tome što je dodijeljena priči posvećenoj kralju Tomislavu, čime je Večernji list zajedno s Meštrovićem želio odati počast ovom velikanu hrvatske povijesti čije su zasluge u stvaranju hrvatske državnosti neki osporavali, pa čak i dovodili u pitanje njegovo postojanje. S filmom „Kralj Tomislav“ potvrdili smo njegovu neupitnu ulogu i moć te utjecaj na tadašnji prostor Europe, a učinili smo to uz pomoć najvećih stručnjaka za rani srednji vijek na čelu s profesorom Nevenom Budakom.

Oratorij je bio logičan nastavak toga, a da bi se izveo, pozornica Zagreb Classica morala se proširivati jer ju je napunilo čak – 250 izvođača, među kojima i zbor iz Sjedinjenih Američkih Država koji su pjevali tekst o kralju Tomislavu na hrvatskom jeziku. Monolog kojim se nadopunjavala priča o prvom hrvatskom kralju i koji se stapao s glazbom izvodio je hrvatski glumački bard Dragan Despot koji je ujedno i glavni narator filma Kralj Tomislav. Autor narativnih dijelova koje je Despot izvodio je također Dražen Klarić, a naraciju je inspirirao i - film. „Svjedočimo trenutno velikom interesu za ovaj film u kinima, s obzirom da ga uz preporuku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih gledaju učenici osnovnih i srednjih škola, a pregovaramo i s TV kućama, čak i jednom inozemnom, o prikazivanju filma široj publici“, otkriva Klarić.