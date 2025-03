VIDEO Novinara priveli dok je izvještavao s prosvjeda u Beogradu: Još je držao mikrofon u rukama dok su ga vukli

Srpski novinar i bivši zastupnik Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović jučer je bio priveden tijekom izvještanja u Pionirskom parku u Beogradu, dok su studenti prosvjedovali. Policajci su od njega zatražili da napusti park zbog opasnosti da ne dođe do većeg narušavanja javnog reda i mira jer su se ranije okupljeni građani pobunili što je tamo. Jedna prosvjednica je vikala na njega, dok ga je drugi građanin polio i kavom, no on je odbio napustiti Park pa je u konačnici bio i priveden.

Šarović je još držao mikrofon u rukama kada su ga policajci počeli odvlačiti u automobil. Nakon nekoliko minuta odupiranja, Šarović je završio u policijskom automobilu, dok je cijelo vrijeme govorio kako nije prekršio nikakav zakon i kako je došao pitati studente koji su njihovi zahtjevi i zašto žele da se akademska godina nastavi. Međutim, Šarovića su na kraju morali odvesti i na Hitnu jer mu je bilo pozlilo, prenosi N1 Srbija.

Tiranija Aleksandra Vučića je potpuno ogoljena. Upravo su uhapsili novinara KTV Zrenjanin Nemanju Šarovića @NemanjaSarovic pic.twitter.com/6R9cAO6rvI — José Luis Torrente (@chemu_optimizam) March 8, 2025

- Samo mirno bez incidenata, traže neke suzavce kako bi uhitili i druge ljude - poručio je Šarović prije nego što je ušao u vozilo Hitne. Građani su podržali Šarovića tako što su došli ispred policijske postaje i skandirali, a u jednom trenutku su gađali i zgradu jajima. Do kraja večeri je bio pušten na slobodu.

- Pušten sam, tražili su da dođem u stanicu, ali sam rekao da ja neću tamo ići dobrovoljno, onda su opet tražili pojačanje da dođu da bi me vukli na silu, rekli su onda da idem sa njima da uzmem osobnu iskaznicu, ali sam ja rekao da neću. Dosta mi je vožnje s njima, ali izgleda i njima sa mnom - poručio je Šarović.

- Policija nam je uskratila pravo na slobodno kretanje, nisam otišao da bi se tukao, otišao sam da cijela Srbija vidi tu našu budućnost, tu pristojnu Srbiju, i da se čuju njihovi zahtjevi. Očekivao sam da budu oduševljeni, ali su oni bili sve nervozniji. Policija je dobila naređenje da me odvede, kao što su se i sada konzultirali kada sam rekao da neću da idem, očigledno je taj koji je naređivao shvatio da im to ne ide u prilog da me izvlače opet na silu - poručio je.

>> VIDEO Muškarac se popeo na Big Ben, noge su mu krvave