Picula: Jedan čovjek ima veliki utjecaj na politiku SAD-a prema EU, a Trumpa i JD Vancea bih podsjetio na ovu stvar

Ovoga tjedna donosimo vam novu epizodu podcasta ''Bobu Bob!'' Igora Bobića. Novi gost je Tonino Picula, zastupnik u Europskom parlamentu SDP/S&D i član predsjedništva SDP-a. Za početak se osvrnuo na odnose američkog i ukrajinskog predsjednika te njihov nedavni sastanak. - Čini mi se da je to bila tipična sačekuša. Što god da je Zelenski napravio ili ne napravio mislim da bi rezultat bio isti. To je bila poruka svima da će nova američka administracija voditi plitiku koja će zadovoljiti isključivo američku stranu... Ono što se dogodilo u Crnoj kuću, ne bih rekao da je Bijela kuća više, to je rezultat MAGA politike. Možemo slične događaje očekivati u budućnosti - rekao je Picula osvrćući se na nedavni sastanak Trumpa i Zelenskog u Washingtonu.

Odgovorio je i na to što čeka Europsku uniju nakon svega. - Europska unija će zbog sebe morati iskoračiti u pravcu jačanja zajedničke vanjske, sigurnosne i obrambene politike. Europa nikada nije bila izložena kao danas. Moramo se postaviti kao europska obrambena zajednica i to će naravno koštati. EU prostor ima 450 milijuna ljudi, tu je uređenje kakvo ne vidimo nigdje drugdje. U pogledu prva na obrazovanje ili zdravstva, ljudi su ovdje dobro zaštićeni. Podsjetio bih Trumpa i JD Vancea da smo nedavno svjedočili nekim ubojstvima menadžera iz osiguravajućih kuća na tragu bijesa građana koji ne uspijevaju dobiti adekvatnu odštetu za bolesti i slično u SAD-u.

- Morat ćemo se nositi s američkom administracijom koja će biti neprijateljska prema EU. Cilj im je da oslabe EU. Musk ima veliki utjecaj. Poslovno je zainteresiran da se oslabi regulativa EU. Učinit će odnos s SAD-om sve kompliciranijim. No, ne treba odustajati od SAD-a, to je i dalje naš najveći saveznik. EU mora biti svjesna da se mora riješiti tri velike ovisnosti

- prva su ruski energenti, druga su tržišni kapaciteti Kine, a treća je ovisnost američki sigurnosni kišobran.

Picula je komentirao i svoj posjet Srbiji te odnos s 'Trumpom iz našeg sokaka' - Aleksandrom Vučićem, ali i napise da je ustaša.

- Nisam se sastao s njim... Ljudi s čvrstim argumentima ne boje se razgovora. Važno je to zbog pozicije u kojoj se nalazi Srbija. Ako je istina da je strateški cilj ulazak u EU, onda je prirodno sjesti s izvjestiteljem europskog parlamenta. Teško je njima prihvatiti činjenicu da Srbija kaska na tom putu. Moj je dojam da EU vide kao ekonomskog partnera. Bez takvog partnera srpska ekonomija bi stala. Što se tiče o priča o obojenoj revoluciji, rekao sam da je to farbanje građana. Poruka koju Vučić šalje je da i dalje ključno utječe na procese u Srbije i da se ne libi pokazati čvrstoću. Što se tiče izvješća o Srbiji, prije svega se mora pomaknuti Srbija, odgovorni, vlast, vlada, parlament. Teško je predvidjeti što će se tamo dogoditi. Prosvjedi studenata poprimaju nacionalne razmjere. Pitanje što je sljedeći korak, o tome ovisi stanje i o tome ću pisati u izvješću.

Osvrnuo se i na Zorana Milanovića i pobjedu na izborima, ali i na što se Hrvatska mora bazirati.

- Razlog onako velike potpore je istrošenost HDZ-a i loš kandidat. Gospodin Primorac nije bio čovjek za taj posao. Model u Hrvatskoj koji je visokokoruptivan, građanima je toga dosta. - Hrvatska mora ozbiljno razmišljati o geostrategiji i kapacitetima vlastite obrane. Posljednji smo ušli u Europsku uniju i nema naznaka da će netko sa zapadnog Balkana to učiniti uskoro. Mormao ozbiljo razmišljati i o svojoj obrani, graničimo sa Srbijom, BiH, Crnom Gorom. Imamo države koje imaju nestabilnu situaciju.

Je li SDP spreman za preuzimanje vlasti i hoće li Hajdaš Dončić biti sljedeći premijer? - Postoji jedna razina optimizma. SDP-u je krenulo, bit ćemo najjača hrvatska stranka. Hajdaš Dončić ima ozbiljno iskustvo. Ovo mu može otvoriti put prema toj ambiciji, ali moramo uvjeriti u to i građane.