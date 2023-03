Snažno nevrijeme pogodilo Dalmaciju, moguće i u ostatku zemlje

Oko 16 sati snažno nevrijeme pogodilo je područje od Marine do Trogira, sve do Šolte, a proširilo se i prema Kaštelanskom zaljevu, Splitu, Braču i Hvaru. Razlog je ciklona koja se s pripadajućim frontalnim sustavom danas premješta preko Jadrana. Njezinim prolaskom jugo okreće na tramontanu. Prolazak fronte odvija se preko srednje Dalmacije, dijelove BiH, sve do središnje Slavonije. Čitatelj nam je poslao snimku jake kiše i grmljavine iz Splita.

Zbog obilne kiše praćene tučom na širem trogirskom području u petak popodne dva zrakoplova nisu mogla sletjeti na pistu Zračne luke Split, te su preusmjereni prema Zračnoj luci Zadar, potvrđeno je iz splitske Zračne luke. Nevrijeme je počelo oko 16 sati i trajalo dvadesetak minuta, pa su zrakoplovi iz Amsterdama i iz Muenchenu preusmjereni prema Zadru gdje su uspješno sletjeli, a putnici su autobusima prebačeni u Split. U Splitu većeg nevremena nije bilo, a kako se doznaje iz splitske Javne vatrogasne postrojbe, vatrogasci su pozvani na gradsko groblje Lovrinac na gašenje vatre koja je zahvatila čempres nakon udara groma.

Za sutra DHMZ najavljuje promjenljivo te u unutrašnjosti danju osjetno svježije. Mjestimična kiša vjerojatnija je u prvom dijelu dana, ponajprije u unutrašnjosti gdje u višem gorju može nakratko biti i snijega. Poslijepodne i prema večeri smanjenje naoblake. Zapuhat će umjeren, kratkotrajno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji, Baranji i Srijemu sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, prema večeri bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 7 i 12 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti od 8 do 12 te između 13 i 17 °C duž obale i na otocima.