VIDEO Probali smo najskuplju kavu na svijetu: 'Doživljaj za pamćenje, pomiču se granice vlastite gadljivosti'

Pitanje svih pitanja u ovoj našoj avanturi je – zašto Bali? Prošle godine u rujnu dvije prijateljice posvuduše, iz čega se može zaključiti da ih stvarno ima posvuda, nagovarale su me da ovo ljeto odemo na Bali. Na Bali? Da, Nataša je bila već sedam puta i želi ići i osmi. Osmi put na Bali? S obzirom na to da sam turistička vodičkinja, prvo što mi je palo na pamet je da osam puta idem na isto mjesto samo ako mi za to plate.

Pa zašto baš Bali? E, to mi je bila sljedeća misao. I stvarno, zaintrigiralo me dovoljno da kupimo karte za srpanj i početak kolovoza, 24 dana na Baliju. To mora biti dovoljno vremena da dobijemo odgovor na pitanje - zašto Bali. Uzeli smo pet karata za našu istraživačku ekipu, poludjela majka s opsesivnom potrebom da nenadano sazna zašto je Bali osvojio prvo mjesto na putničkim listama želja, desetogodišnja kći, gotovo punoljetan sin i dvije posvuduše.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako se ideja razvijala u projekt, odlučili smo iskoristiti profesionalnu opremu budućeg medijskog tehničara i snimiti dokumentarac o Baliju. Proces je išao otprilike ovako: stojim u kuhinji i razmišljam što bismo sve rado isprobali na Baliju, kad mi sine misao, a odmah potom i izleti kroz usta: ”Sinko, što misliš da mi snimimo dokumentarac o Baliju?” Iz njegove sobe proviri iznenađena glava s protupitanjem: ”Mama, jesi ti poludjela?!” Naravno da nisam. Luda i spremna na kojekakve poduhvate sam već dugo, pogotovo ako uključuju istraživanje još nedoživljenih lokacija.

I tako smo mi već četiri dana na Baliju, a preko Večernjeg lista podijelit ćemo s vama neke od doživljaja dok smo još na putu.

Nakon 36- satnog putovanja i presjedanja Zagreb-Istanbul-Jakarta-Denpasar, došli smo točno na vrijeme za godišnju proslavu Saraswati, božice mudrosti, znanja i umjetnosti u Pura Tirta Empul. Volimo mudrost i umjetnost, ali nećemo započeti time, već doživljajem na povratku u hotel. Svratili smo na farmu Oka na kojoj se uzgajaju čaj, kava i jedna mala životinjica koja pomaže u proizvodnji najskuplje kave na svijetu: kopi luwak.

VEZANI ČLANCI:

Ako ste gledali film Lista želja s Jackom Nicholsonom u ulozi bolesnog milijardera, onda se možda sjećate da je on pio samo tu kavu i sve do pred sam kraj filma nije znao kako kava nastaje. Odmah po izlasku iz auta krenuli smo po stazici kroz guste nasade banana, mangosteena, kave i ostalog egzotičnog voća. Stazica nas je dovela do prostora u kojem se smjestio mali izložbeni prostor koji bismo mogli nazvati “Od zrna do šalice” gdje objašnjavanju kako nastaje kopi luwak. Nužan faktor proizvodnje je i preslatka mala životinjica donekle slična mački, a hrvatski naziv za nju je cibet. To malo stvorenjce jede zrela zrna kave, prerađuje ih u svom probavnom sustavu i obogaćuje enzimima probave, a onda naravno i izbacuje iz tijela. Tada u akciju nastupa čovjek. Skuplja te skupe hrpice, suši pa odvaja zrna kave, pere, prži i melje. I cijeli taj proces može se vidjeti na farmi, a može se i poigrati s mladim cibetima koji se vole penjati po ljudima. Doživljaj je baš onakav kako možete vidjeti u videu.

Nakon edukativnog dijela slijedi organoleptički, tj. degustacija. Degustirali smo nekoliko vrsta čajeva i kave, a posebno smo naručili i luwak kavu, kraljicu kavne industrije. Okus je kiselkast, poprilično je jaka i svakako organska. Prvo je treba kušati bez dodataka, a onda možete dodati i palmin šećer. Što reći? Doživljaj za pamćenje, kako zbog pomicanja granice vlastite gadljivosti, tako i zbog ideje o tome da je Bali jeftin. Jer ovdje u njihovoj trgovini to nikako nije istina, proizvodi su ekskluzivni, a takva im je i cijena. No, bez obzira na bol u novčaniku, uživali smo jedinstvenim okusima na samom rubu džungle koja se jako dobro vidi s terase farme Oka.

FOTOGALERIJA Napadi morskih pasa u Jadranskom moru: U jednom su našli ljudske ostatke, zadnja žrtva je Slovenac