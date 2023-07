VIDEO Molili ga da uspori: Jednom rukom drži mobitel, drugom upravljač, a BMW juri 264 km/h

Policija u Ljubljani pokrenula je kriminalističko istraživanje nakon što su se prije nekoliko dana na društvenim mrežama pojavile snimke divlje jurnjave na autocesti kod slovenskog glavnog grada. Iako je na mrežama navedeno da je riječ o snimkama iz Srbije, ubrzo se ispostavilo da su zabilježene na ljubljanskoj obilaznici.

Na snimci se čuje treštanje cajki, a vozač BMW-a lijevom rukom drži upravljač, a u desnoj ima mobitel kojim snima svoju obijesnu vožnju i dvojicu putnika koji se nalaze u vozilu. U jednom trenutku brzinomjer prikazuje 264 km/h pri čemu vozač skreće iz pretjecajne u zaustavnu traku i natrag obilazeći pritom veći broj vozila.

Dečko vozi 250km/h i pretiče u zaustavnoj traci na auto-putu u Srbiji pic.twitter.com/rGBb7dVfhu — Kalabaster (@KalabasterJak) June 29, 2023

Jedan od putnika u jednom trenutku moli vozača da uspori, no on se na to oglušuje.Tijekom trajanja snimke vidljivo je da brzina nije pala ispod 200 km/h. Nije poznato kada su snimke točno nastale, ali vjeruje se da su stare nekoliko mjeseci.

“Za takvo prekoračenje brzine propisana je novčana kazna od 1200 eura i devet kaznenih bodova, dok je za opasnu vožnju predviđena novčana kazna, zabrana upravljanja vozilom i zatvorska kazna do 12 godina”, rekli su iz slovenske policije za 24ur te navode kako istražuju slučaj.

Još jedan snimak divljačke vožnje po auto-putu u Srbiji pic.twitter.com/rC7mil4tMT — Kalabaster (@KalabasterJak) June 29, 2023

