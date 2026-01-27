Naši Portali
IGRAO SE NA OBALI RIJEKE BOSNE

VIDEO Misteriozni nestanak dječaka Alena (4): Prije 40 godina izgubio mu se svaki trag, ali obitelj ne odustaje

Alen Bjelošević
Foto: Screenshot/YouTube
VL
Autor
Vecernji.hr
27.01.2026.
u 12:16

Alen je bio izuzetno komunikativan i radoznao, a obitelj vjeruje da je dječaku netko prišao i odveo ga

Alen Bjelošević, četverogodišnji dječak iz Zenice, nestao je 6. travnja 1986. godine dok se igrao na obali rijeke Bosne. Nitko nije primijetio trenutak nestanka, a YouTube kanal "Zenica kroz objektiv" nedavno je objavio dokumentarac o slučaju te kroz arhivske podatke, vizualne rekonstrukcije i svjedočenja pokušao rasvijetliti situaciju. Video, između ostaloga, sadrži fotorobot mogućeg izgleda Alena danas. Naime, stručnjaci su 2018. godine izradili fotorobot kako bi Alen mogao izgledati kao odrastao čovjek. 

Na dan nestanka, u nedjelju, dječak se sa starijim bratom i vršnjacima igrao u naselju Bilimišće. Na rijeci je bilo desetak ribara, među kojima i Alenov otac sa svojim bratom. Svi su bili u krugu od tridesetak metara od kuće. Kada je Alenov stariji brat nakratko otišao do kuće, njegovog brata više nije bilo, a potraga je odmah krenula

Otac, rođak i brat su krenuli nizvodno prema mostu koji je tada bio u rekonstrukciji te su zatekli radnika koji je držao Alenovu loptu. Radnik im je rekao da je loptu dohvatio iz vode samo nekoliko trenutaka ranije. Mogućnost da se dječak utopio brzo je odbačena s obzirom na to da rijeka bila jako plitka. Ronioci su danima pretraživali korito, no nisu ništa pronašli. 

Alen je bio izuzetno komunikativan i radoznao, a obitelj vjeruje da je dječaku netko prišao i odveo ga. YouTube kanal "Zenica kroz objektiv" navodi i kako postoji mogućnost da Alen danas živi negdje u inozemstvu, nesvjestan svog porijekla. No, dodaje se kako je Alena moguće lako prepoznati zbog toga što ima specifičnu resicu desnog uha koja nije u potpunosti srasla i razlikuje se od lijeve. Njegova sestra Lamija, koja se rodila nakon nestanka, sada vodi potragu za Alenom. "Ti si nestao, ja sam se rodila. Moja želja da te upoznam nikada neće proći".
Ključne riječi
Zenica Alen Bjelošević nestanak

