Pobješnjeli Trump svom republikanskom senatoru: "J..i se, Ted!"

Rpublikanski senator Teksasa Ted Cruz upozorio je predsjednika Donalda Trumpa da će se suočiti s "krvoprolićem" na međuizborima u studenom ako cijene nastave rasti, a ogorčeni predsjednik mu je žestoko odgovorio: "J..i se, Ted". Senator Cruz, koji se nada kandidaturi za Bijelu kuću 2028., kritizirao je i potpredsjednika JD Vancea i ismijavao Trumpovu carinsku politiku tijekom privatnih sastanaka s donatorima, prema snimkama koje je dobio Axios.

Cruzove riječi tijekom dva sastanka prošle godine, neke su od najoštrijih kritika Trumpa i Vancea od strane kolege republikanca otkako su preuzeli dužnost prije godinu dana. Cruz je Trumpu govorio o mogućim problemima nakon što je predsjednik iznio plan o carinskim tarifama nekoliko mjeseci nakon povratka u Ovalni ured početkom 2025. Predsjednik je, tvrdi Cruz, vikao i psovao kad je Cruz spomenuo da bi republikanci mogli loše proći zbog manjih mirovina i skupljih cijena u supermarketima.

- Izgubit ćete Zastupnički dom, izgubit ćete Senat, provest ćete sljedeće dvije godine svaki tjedan podvrgnuti opozivu – rekao je Cruz Trumpu. Snimke od ukupno gotovo 10 minuta pružaju neuljepšan pogled na to kako se Cruz pozicionira kao tradicionalni republikanac za slobodnu trgovinu i pro-intervenciju uoči moguće kampanje na predizborima 2028. protiv Vancea, navodi Axios. Čuje se kako Cruz upozorava donatore da bi Trumpove tarife mogle desetkovati gospodarstvo i dovesti do njegovog opoziva. Kazao je da su početkom travnja 2025., Cruz i nekoliko drugih senatora razgovarali s Trumpom koji je bio loše volje. Cruz je također navodno napao potpredsjednika JD Vancea, povezujući ga s konzervativnim konzervativnim komentatorom Tuckerom Carlsonom.

- Tucker je stvorio JD-a. JD je Tuckerov štićenik, a oni su jedno te isto - navodno je rekao Cruz koji je optužio potpredsjednika Vancea i Carlsona da su smijenili Mikea Waltza, savjetnika za nacionalnu sigurnost, jer je Waltz podržavao bombardiranje Irana. Cruzov glasnogovornik je u izjavi rekao da je senator "najveći saveznik predsjednika u Senatu" i da je "ponosan na svoja postignuća i bliski odnos s predsjednikom".

- Ovi pokušaji sijanja podjela su patetični i postaju dosadni – rekli su iz Cruzova ureda. Cruz je bio glavni odvjetnik Teksasa od 2003. do 2008. Od 2025. predsjedava Odborom za trgovinu Senata. Bio je savjetnik za politiku u administraciji Georgea W. Busha. Kad je izabran u Senat 2012. godine, postao je prvi hispanoamerikanac koji izabran za senatora iz Teksasa.

Prije deset godina pokušao je izboriti republikansku predsjedničku nominaciju kao ozbiljan konkurent vodećem kandidatu Donaldu Trumpu na predizborima. S vremenom je postao snažan Trumpov pristaša tijekom njegova prvog mandata. Senator Cruz i zastupnik Michael McCaul postali su prvi teksaški republikanci u Kongresu koji su pozvali na istragu postupaka saveznih imigracijskih službenika u Minneapolisu nakon što je agent Granične patrole u subotu upucao i ubio američkog državljanina.