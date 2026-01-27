Američki predsjednik Donald Trump u Minnesotu šalje "cara granice" Toma Homana, koji će u vođenju operacija ICE-a zamijeniti kontroverznog zapovjednika Granične patrole Gregoryja Bovina, koji je zbog svog nastupa i odijevanja, koji podsjećaju na nacistički Njemačku, prozvan "Gestapo Greg". Ta odluka nagovještava promjenu tona Trumpove administracije nakon što su federalni službenici usmrtili drugog američkog državljanina u mjesec dana.
Tom Homan (65) policijski je službenik kojeg je u studenom 2024. Trump izabrao za čuvanje granica od ilegalnih imigranata. Od siječnja 2017. do lipnja 2018. obnašao je dužnost obnašatelja dužnosti direktora Američke imigracijske i carinske službe (ICE). Poznat je kao srčani zagovornik deportacija ilegalnih imigranata i protivi se politici tzv. gradova utočišta. Bio je među najvatrenijim zagovornicima politike Trumpove administracije o razdvajanju obitelji kao sredstva odvraćanja ilegalnog ulaska u zemlju. Pridružio se Heritage Foundationu 2022. i postao je suradnik na Projektu 2025., političke inicijativa koju je u travnju 2023. objavila Zaklada Heritage s ciljem preoblikovanja američke savezne vlade konsolidacijom izvršne vlasti u korist desničarskih politika. Neki analitičari tvrde da Trump provodi taj dokument u djelo, a uz ostalo u njemu se predlažu masovna uhićenja, pritvaranja i deportacije ilegalnih imigranata diljem zemlje.
Trump smijenio svog 'Gestapo Grega', na njegovo mjesto postavio Obamina 'cara granice'
Već za vrijeme Obamine administracije, počeo je govoriti da bi odvajanje djece od njihovih skrbnika bio učinkovit način obeshrabrivanja ilegalnih prelazaka granice
