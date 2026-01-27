Trump smijenio svog 'Gestapo Grega', na njegovo mjesto postavio Obamina 'cara granice'

Američki predsjednik Donald Trump u Minnesotu šalje "cara granice" Toma Homana, koji će u vođenju operacija ICE-a zamijeniti kontroverznog zapovjednika Granične patrole Gregoryja Bovina, koji je zbog svog nastupa i odijevanja, koji podsjećaju na nacistički Njemačku, prozvan "Gestapo Greg". Ta odluka nagovještava promjenu tona Trumpove administracije nakon što su federalni službenici usmrtili drugog američkog državljanina u mjesec dana.



Tom Homan (65) policijski je službenik kojeg je u studenom 2024. Trump izabrao za čuvanje granica od ilegalnih imigranata. Od siječnja 2017. do lipnja 2018. obnašao je dužnost obnašatelja dužnosti direktora Američke imigracijske i carinske službe (ICE). Poznat je kao srčani zagovornik deportacija ilegalnih imigranata i protivi se politici tzv. gradova utočišta. Bio je među najvatrenijim zagovornicima politike Trumpove administracije o razdvajanju obitelji kao sredstva odvraćanja ilegalnog ulaska u zemlju. Pridružio se Heritage Foundationu 2022. i postao je suradnik na Projektu 2025., političke inicijativa koju je u travnju 2023. objavila Zaklada Heritage s ciljem preoblikovanja američke savezne vlade konsolidacijom izvršne vlasti u korist desničarskih politika. Neki analitičari tvrde da Trump provodi taj dokument u djelo, a uz ostalo u njemu se predlažu masovna uhićenja, pritvaranja i deportacije ilegalnih imigranata diljem zemlje.