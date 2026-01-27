Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TKO JE ČOVJEK KOJI MORA SMIRITI AMERIKU

Trump smijenio svog 'Gestapo Grega', na njegovo mjesto postavio Obamina 'cara granice'

Autor
Ivica Beti
27.01.2026.
u 12:39

Već za vrijeme Obamine administracije, počeo je govoriti da bi odvajanje djece od njihovih skrbnika bio učinkovit način obeshrabrivanja ilegalnih prelazaka granice

Američki predsjednik Donald Trump u Minnesotu šalje "cara granice" Toma Homana, koji će u vođenju operacija ICE-a zamijeniti kontroverznog zapovjednika Granične patrole Gregoryja Bovina, koji je zbog svog nastupa i odijevanja, koji podsjećaju na nacistički Njemačku, prozvan "Gestapo Greg". Ta odluka nagovještava promjenu tona Trumpove administracije nakon što su federalni službenici usmrtili drugog američkog državljanina u mjesec dana.

Tom Homan (65) policijski je službenik kojeg je u studenom 2024. Trump izabrao za čuvanje granica od ilegalnih imigranata. Od siječnja 2017. do lipnja 2018. obnašao je dužnost obnašatelja dužnosti direktora Američke imigracijske i carinske službe (ICE). Poznat je kao srčani zagovornik deportacija ilegalnih imigranata i protivi se politici tzv. gradova utočišta. Bio je među najvatrenijim zagovornicima politike Trumpove administracije o razdvajanju obitelji kao sredstva odvraćanja ilegalnog ulaska u zemlju. Pridružio se Heritage Foundationu 2022. i postao je suradnik na Projektu 2025., političke inicijativa koju je u travnju 2023. objavila Zaklada Heritage s ciljem preoblikovanja američke savezne vlade konsolidacijom izvršne vlasti u korist desničarskih politika. Neki analitičari tvrde da Trump provodi taj dokument u djelo, a uz ostalo u njemu se predlažu masovna uhićenja, pritvaranja i deportacije ilegalnih imigranata diljem zemlje.

Ključne riječi
Greg Bovino imigranti ICE Trump Tom Homan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!