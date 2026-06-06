Šef HTZ-a potvrdio sjajne vijesti: U Hrvatskoj već 440.000 gostiju, padaju cijene smještaja

U Hrvatskoj trenutačno boravi više od 440 tisuća gostiju, što je vrlo dobar turistički rezultat u predsezoni, izjavio je u subotu direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić, ocijenivši da to potvrđuje razvoj Hrvatske u cjelogodišnju turističku destinaciju. "Moramo biti svjesni da u predsezoni ostvarujemo svega 15-ak posto ukupnog turističkog prometa. Glavni mjeseci su tek pred nama. Zakoračili smo u lipanj, a srpanj i kolovoz će biti vrlo dinamični", rekao je Staničić u Dnevniku HRT-a.

Najavio je nastavak aktivnosti usmjerenih na jačanje predsezone i posezone, razvoj kontinentalnog turizma te snažniju prisutnost na digitalnim komunikacijskim kanalima, uz daljnje pozicioniranje Hrvatske kao održive turističke destinacije. Govoreći o cijenama u turizmu, Staničić je rekao da su brojni hotelijeri, kampovi i privatni iznajmljivači korigirali cijene nakon apela Vlade i turističkog sektora da se one smanje.

"Nakon apela predsjednika Vlade, ministra turizma i mene turistički sektor je pozitivno reagirao. Brojni hotelijeri, kampovi i iznajmljivači korigirali su cijene. Mislim da je to dobro i da se tako pokazalo da Hrvatska ostaje cjenovno konkurentna na Mediteranu", rekao je. Dodao je kako očekuje da i drugi sektori, poput trgovine i prijevoza, prilagode svoje cijene.

31.07.2024., Zagreb - Kristjan Stanicic, direktor Hrvatske turisticke zajednice. Photo: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL Ilustracija

Komentirajući povećanje paušalnog poreza za privatne iznajmljivače, Staničić je ocijenio da je riječ o dobroj mjeri te ustvrdio da su već vidljivi učinci Vladina paketa mjera usmjerenih na ograničavanje rasta kratkoročnog najma. "Povećan je dugoročni, a smanjen kratkoročni najam. Sigurno je da će ta mjera utjecati na povoljniju strukturu smještajnih kapaciteta", rekao je. Osvrnuo se i na hotelski sektor, istaknuvši da su u tijeku značajna ulaganja u kvalitetne smještajne kapacitete na obali i kontinentu, što bi, kako je rekao, trebalo dodatno ojačati konkurentnost hrvatskog turizma.