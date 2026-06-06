Zbog ovog luksuznog raja na Jadranu lome se koplja, oglasio se premijer: 'Ovo neće biti moj Mar-a-Lago'

Albanski premijer Edi Rama odbacio je masovne prosvjede protiv planiranog luksuznog odmarališta Jareda Kushnera, Trumpova zeta, na otoku Sazanu i obali Zvërneca kod Vlore, nazvavši ih politički motiviranom kampanjom koju potiču kritičari američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prosvjedi koji su posljednjih dana okupili građane na ulicama dobili su naziv „revolucija flaminga“, jer se planirani resort nalazi na području koje je važno stanište za flamingose, preko 200 vrsta selica, sredozemne medvjedice i morske kornjače. Civilno društvo i ekološke organizacije upozoravaju da će projekt ozbiljno ugroziti taj osjetljivi ekosustav. U intervjuu za Politico Rama je branio projekt, ističući da je privlačenje stranih ulaganja ključno za razvoj albanskog turizma.

"Da nije Jareda, ne bi ih bilo briga što se događa u Albaniji“, izjavio je Rama na marginama summita EU-a i Zapadnog Balkana u Tivtu u Crnoj Gori. Optužio je 'mrzitelje Trumpa' da su pojačali prosvjede, dok je sam projekt opisao kao plemenit. Planirani resort, koji uz Kushnera podupiru i katarski investitori te lokalni partneri, predviđa izgradnju do 10.000 hotelskih soba i vila. Projekt se nalazi u nekadašnjem zaštićenom području, a promjene zakona o zaštićenim područjima iz 2024. godine omogućile su takav razvoj. Odmaralište nije prošlo procjenu utjecaja na okoliš.

Rama je naglasio da su strani investitori prioritet jer „stranci donose novac u zemlju za Albance“. Podsjetio je da je albanski BDP utrostručen otkako je postao premijer 2013. godine. Premijer je zanijekao da je u kontaktu s Kushnerom od početka prosvjeda te istaknuo da u projektu sudjeluju i drugi investitori, uključujući katarski Power Holding. "On i Ivanka nemaju nikakve veze sa svim ovim… lažna i krivotvorena priča“, kazao je.

Rama je optužio Iran da je uključen u „hibridni rat“ dezinformacijama, uključujući teorije zavjere o preseljenju Palestinaca iz Gaze. Prosvjednici pak tvrde da antisemitski incidenti nisu reprezentativni za cijeli pokret.

Unatoč kritikama, Rama vjeruje da ekološki problemi neće ugroziti albanske ambicije za članstvo u Europskoj uniji do 2030. godine. "Europski čelnici moći će svojim očima vidjeti flamingose i razvoj kako prekrasno koegzistiraju“, poručio je. Na pitanje hoće li jednog dana ugostiti summit u tom odmaralištu, šaljivo je odgovorio: "Ovo neće biti moj Mar-a-Lago"