'Angažirali smo Stallonea, Brada Pitta, Billa Gatesa, Stinga… Cijene angažmana poznatih otišle su u nebo'

Nema puno ljudi u Hrvatskoj koje možemo nazvati – svjetskim facama u svom poslu. Polona Komljenović to jest. Već se neko vrijeme dogovaramo za ovaj razgovor. Vrijeme odnosno nedostatak istog spriječio nas je u tome da ga ne realiziramo i prije. Razumljivo, jer Polona je međunarodna lobistica za koju nije pretjerano reći da može "doći do bilo koga". Već je tri desetljeća u poslu lobiranja.



Spoj utjecajnog obiteljskog nasljeđa i opsežnog međunarodnog poslovnog iskustva. Njezin pokojni otac, Čedomir Komljenović – Monti Shadow, bio je poznati novinar, fotograf, poduzetnik, stručnjak za luksuz i svjetski lobist. Njezina majka, Mojca Platner, bila je međunarodna manekenka i modna dizajnerica koja je surađivala s vodećim modnim kućama, uključujući Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent i Lanvin.