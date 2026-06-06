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Polona Komljenović

'Angažirali smo Stallonea, Brada Pitta, Billa Gatesa, Stinga… Cijene angažmana poznatih otišle su u nebo'

Polona Komljenović
Poslovni dnevnik
Autor
Siniša Malus
06.06.2026.
u 23:07

"Kako sam ulazila u svijet lobiranja, morala sam puno naučiti o komunikaciji, psihologiji, interkulturnim odnosima, religijama... Sve mi se to sviđalo i malo-pomalo sam ulazila u taj svijet. No, ništa se nije dogodilo preko noći"

Nema puno ljudi u Hrvatskoj koje možemo nazvati – svjetskim facama u svom poslu. Polona Komljenović to jest. Već se neko vrijeme dogovaramo za ovaj razgovor. Vrijeme odnosno nedostatak istog spriječio nas je u tome da ga ne realiziramo i prije. Razumljivo, jer Polona je međunarodna lobistica za koju nije pretjerano reći da može "doći do bilo koga". Već je tri desetljeća u poslu lobiranja.

Spoj utjecajnog obiteljskog nasljeđa i opsežnog međunarodnog poslovnog iskustva. Njezin pokojni otac, Čedomir Komljenović – Monti Shadow, bio je poznati novinar, fotograf, poduzetnik, stručnjak za luksuz i svjetski lobist. Njezina majka, Mojca Platner, bila je međunarodna manekenka i modna dizajnerica koja je surađivala s vodećim modnim kućama, uključujući Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent i Lanvin.

Ključne riječi
odnosi s javnošću lobiranje međunarodno lobiranje Polona Komljenović

Komentara 1

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NO
Normalniživot
23:51 06.06.2026.

Dobro je da je ovaj članak premium. Influencerica, poput Elle Dvornik. Beskorisni nametnik. Parazit.

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