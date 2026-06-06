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SVI ŠUTE

Što se događa na poznatom aerodromu? Šest misterioznih grdosija stoji parkirano danima

zračna luka
Pixabay/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
06.06.2026.
u 19:45

Zračna luka Klagenfurt na upit medija ističe da se radi o redovitim aktivnostima održavanja. Zrakoplovi se uredno održavaju, a plaća se naknada za parkiranje

Već duže vrijeme nije tajna da zračna luka Klagenfurt pati od slabog broja putnika. No sada se pojavio novi misterij koji privlači pozornost. Šest bivših Bombardier CRJ-900 mlažnjaka Lufthansine podružnice CityLine već tjednima stoje parkirani na aerodromu. Dok sama zračna luka tvrdi da se radi o rutinskim radovima na održavanju, stručnjaci iz zrakoplovne industrije strahuju da bi Kärnten mogao postati trajno "groblje zrakoplova". Ovi zrakoplovi pripadali su floti Lufthansa CityLine, koja je u proljeće 2026. godine prestala s radom. Krajem ožujka prva dva mlažnjaka sletjela su u Klagenfurt iz Münchena i Frankfurta. U međuvremenu ih je već šest. Slovenska tvrtka za održavanje Solinair otvorila je svoju podružnicu na klagenfurtskoj zračnoj luci i obavlja radove na održavanju.

Zračna luka Klagenfurt na upit medija ističe da se radi o redovitim aktivnostima održavanja. Zrakoplovi se uredno održavaju, a plaća se naknada za parkiranje. Dugoročno čuvanje ili bilo kakvo rashodovanje nije planirano.

U zrakoplovnoj branši ipak vlada velika skepsa. Nekoliko neovisnih stručnjaka, koji su željeli ostati anonimni, upozorava da ovi zrakoplovi, koji imaju već oko 15 godina, nakon gašenja CityLinea teško mogu pronaći novog operatera. Tržište rabljenih regionalnih mlažnjaka trenutno je prezasićeno. Ako ovi zrakoplovi duže ostanu u Klagenfurtu, aerodromu koji ionako ima strukturne probleme prijeti opasnost da dobije imidž "groblja zrakoplova". Slični slučajevi već su zabilježeni na manjim europskim aerodromima, gdje su rashodovani zrakoplovi godinama stajali i propadali.Zračna luka Klagenfurt već godinama se bori s niskim brojem letova. Najveći dio prometa otpada na nekoliko linija prema Beču, Kölnu i Londonu. Otvaranje podružnice slovenske tvrtke za održavanje u početku je pozdravljeno kao pozitivan ekonomski korak, no sada otvara i nova pitanja, piše Kronen Zeitung.
Ključne riječi
zrakoplovi Klagenfurt

Komentara 1

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PO
potepuh
21:10 06.06.2026.

Te rashodovane stare kante bi najbolje zbrinula Hrvatska tvrtka iz Međimurja.

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