VIDEO Medvjed napao zaštitara u luksuznom hotelu u SAD-u: Cijeli incident je snimljen

Zaštitar se izvukao sa samo nekoliko ogrebotina nakon što ga je u ponedjeljak navečer u Aspenu medvjed napao u luksuznom hotelu. Životinja je zalutala u hotel te lutala kuhinjom pa je zaštitar došao provjeriti što se događa. U jednom trenutku, medvjed je nasrnuo na čovjeka i oborio ga na tlo.

Medvjed je potom otišao u suprotnom smjeru. Zaštitar je prebačen u bolnicu gdje je utvrđeno kako je zadobio samo ogrebotine na leđima i ubrzo je otpušten, prenosi Sky News.

"Službenici su primijetili da je, tijekom potrage za ovim medvjedom, viđeno osam drugih medvjeda kako se kreću centrom Aspena", ustvrdili su iz Colorado Parks and Wildlifea (CPW).

Here’s the video of that Aspen security guard being attacked by the bear shared by @COParksWildlife.



As a reminder, he got checked out at the hospital and is OK.



We just learned the bear was caught early this morning and euthanized.



🧵@CBSNewsColorado pic.twitter.com/9pwSsSSn4e