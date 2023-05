VIDEO Kaos u Cardiffu: Građani palili aute i napali policiju zbog smrti dvoje tinejdžera

Zbog smrti dvoje tinejdžera tijekom noći je u Cardiffu, gradu u britanskom Walesu, nastao kaotični sukob između građana i policije. Dvoje ljudi poginulo je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u predgrađu u poslijepodnevnim satima, a policija tvrdi kako je bila pozvana na mjesto događaja nakon što je već došlo do nesreće.

Usprkos tome, brojni koji su se tamo okupili vjerovali su kako je za nesreću kriva upravo policija koja imala potjeru za dvojcem koji je završio u nesreći.

Being told that riots started in Ely, Cardiff tonight as two teenage boys were killed in a collision with a bus as the siron bike they were travelling on was being chased by police. pic.twitter.com/SfBaT6bADh — Kevin smith (@KJ00355197) May 23, 2023

Ubrzo nakon cijela situacija se zahuktala, a policija je u jednom trenutku morala zaustaviti ''nered velikih razmjera'', kako su to nazvali. Najmanje dva automobila bila su zapaljena, a brojni mladi sukobili su se s policijom. Iznad grada letio je i helikopter dok su prosvjednici bacali projektile i vatromet na policiju, a najmanje 12 policajaca ozlijeđeno je u neredima. U cijelom kaosu čak je napadnut i jedan prolaznik, prenosi BBC, jer su okupljeni mislili kako se radi o policajcu u civilu.

Objavljene su i snimke cijelog incidenta, gdje se vidi kako su dva automobila gorjela na ulicama, dok je jedan bio i prevrnut na krov. Britanski menadžer John Urquhart ispričao je kako je puno građana izašlo na ulice tijekom večeri jer su htjeli vidjeti ''što će se iduće dogoditi'', a dodao je kako je jako mali broj ljudi radio bilo kakvu vrstu nasilja.

Riot in Cardiff, Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 last night after two youths died when their motorcycle was in collision with a bus. It is understood the youths were being pursued by police when the fatalities occurred. 💔#Cardiff #Wales pic.twitter.com/vCNADLhmrJ — Rosetta Porter (@Bwbach2u) May 23, 2023

Cijela situacija smirila se do jutra, a policija je naknadno demantirala ''glasine'' o policijskoj potjeri zbog koje su mladići poginuli. ''Čini se kako je došlo do glasina koje su se ubrzo proširile gradom, no to nije bio slučaj. Mislim da to pokazuje koliko se brzo glasine mogu proširiti, pogotovo s društvenim mrežama, a situacije brzo može izmaći kontroli'', izvijestio je šef policije u South Walesu Alun Michaels, dok je više ljudi privedeno.