Nema dokaza da su pripadnici Torcide i BBB-a 2014. izazivali nerede. Oslobođeni su, tužiteljstvo se žali

Događaj se zbio prije devet godina. U njemu je sudjelovalo stotinjak osoba. Posljedice su bile razbijene glave i automobili. Ozlijeđenih je bilo 30-ak. Za to huligansko divljanje, optuženo je njih 42, pripadnika navijačkih skupina Torcida i Bad Blue Boysi (BBB) i sada su, osam godina nakon što su optuženi, oslobođeni zbog - nedostatka dokaza.

Odlučio je tako Općinski sud u Gospiću koji je 42 pripadnika Torcide i BBB-a nepravomoćno oslobodio optužbi da su 16. travnja 2014. na A1 kod Otočca sudjelovali u tučnjavi, uništavali imovinu... Do masovne tučnjave je došlo oko 14 sati na izlazu s autoceste. Suprotstavljene navijačke skupine putovale su na utakmice koje su se taj dan održavale u Splitu između NK Split i NK Dinama te u Zagrebu između NK Hrvatski dragovoljac i NK Hajduk. Međusobno su se tukli, kako se navodilo podesnim predmetima, te su razbijali automobile, splitskih, zagrebačkih i dubrovačkih oznaka. U tom divljanju dvije su osobe bile teže ozlijeđene.

Općinski sud u Gospiću ih je nepravomoćno oslobodio optužbi da su sudjelovali u fizičkom sukobu u kojem su dvije osobe teže ozlijeđene. Oslobođeni su optužbi i da su, kako se navodilo u optužnici, bez razloga, tijekom sukoba, podesnim predmetima udarali po većem broju vozila na kojima su nastala brojna oštećenja. No tužiteljstvo se s tim ne slaže pa su najavili da će se žaliti zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja.

- Državno odvjetništvo smatra kako je sud na temelju izvedenih dokaza na raspravi pogrešno zaključio kako nije dokazano da bi 42 optuženika počinili kaznena djela za koja ih se terete optužnicom - navodi se u žalbi tužiteljstva. Nakon incidenta je bilo privedeno više od 100 osoba, a u ožujku 2016. ODO Gospić ih je optužio 76. No na raspravu koja je bila zakazana lani u svibnju došlo je njih 42, jer ostale policija nije mogla naći na njihovima adresama. Optuženici koji su došli, očekivano su, nijekali krivnju. I onda se na suđenju dogodilo, ono što se inače dogodi na ovakvim suđenjima - tužiteljstvo je moralo dokazati za svakog pojedinog optuženika da je nesporno sudjelovao u tučnjavi i uništavanju imovine. A to baš i nije moglo, iako nije bilo sporno da su svi optuženici, bilo iz Torcide bilo iz Bad Blue Boysa taj dan bili i na A1 jer su putovali na utakmicu(e) bilo u Zagreb bilo u Split. No to što su bili na A1 ne znači nužno da su sudjelovali u huliganskom divljanju. Pogotovo ako se nije baš najbolje moglo vidjeti, tko je, a tko nije sudjelovao u tome. Tužiteljstvo je to koje to mora dokazati, a po stavu suda nije.

Inače, nedavno je ODO Zagreb podigao optužnicu protiv 42 pripadnika Torcide koji su u svibnju 2022. kod Desinca na A1 izazvali nerede, huliganski divljali, napali policajce, razbijali... Policajci su tada pucali, četiri pripadnika Torcide su pogođena hicima i ranjena, 20-ak policajca je bilo ozlijeđeno što lakše što teže, više policijskih automobila je razbijeno... Tužiteljstvo u optužnici za trojicu pripadnika Torcide traži 10 mjeseci zatvora, za ostale rad za opće dobro... I pripadnici Torcide niječu krivnju, a njihove obrane tvrde da optužnica ne može opstati jer tužiteljstvo u optužnici nije individualiziralo krivnju. Da tužiteljstvo mora individualizirati krivnju kod svakog pojedinog pripadnika Torcide kazao je i Ustavni sud. Koliko je poznato ta optužnica još nije postala pravomoćna, a s obzirom na broj optuženika i vrste optužbi, neće biti neočekivano ako i ta priča za nekih 10 godina završi kao i ova iz 2014. na koju će se ODO Gospić sada žaliti.