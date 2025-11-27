Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
OPREZ U PROMETU

VIDEO Kaos na cestama, u Dalmaciji pada snijeg: Neke dionice zatvorene su za sav promet

ceste
Foto: Sime Zelic/PIXSELL/HAK
1/5
Autori: Vecernji.hr , Maša Ilotić Šuvalić
27.11.2025.
u 11:23

Kiša je u višim predjelima prešla u snijeg pa se tako snježna granica u Dalmatinskoj zagori spustila na 800 metara nadmorske visine

Kako je i najavljeno proteklih dana u većem dijelu Dalmacije je oblačno, a od Šibenika do Makarske i kišovito, dok snijeg pada u višim predjelima. Za razliku od prethodnih dana, puše bura duž cijele obale. Zbog olujnog vjetra pojedine dionice cesta zatvorene su za sve skupine vozila, a brojna su ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu u priobalju, javlja HAK. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju i Jadranskoj magistrali (DC8) mogući su odroni.

Zbog jakog vjetra između čvorova Sveti Rok i Posedarje A1 je zatvorena za sve skupine vozila (obilazak za osobna vozila je čvor Zadar istok-DC27 Karin- Obrovac-DC50 Gračac-čvor Sveti Rok, a za ostale skupine čvor Benkovac (A1)-Kistanje (DC59)-Knin-DC1-Gračac-DC50- čvor Sveti Rok (A1). A6 Bosiljevo-Rijeka, zbog jakog vjetra otvorena je samo za osobna vozila između čvorova Delnice i Kikovica.

Kiša je u višim predjelima prešla u snijeg pa se tako snježna granica u Dalmatinskoj zagori spustila na 800 metara nadmorske visine, a na obalnim planinama na oko 1000 metara nadmorske visine. Ponovno su se zabijelili Mosor, Biokovo, Dinara, Svilaja i Kamešnica, međutim tijekom jutra snijeg je ponegdje počeo padati i u višim predjelima Dalmatinske zagore. Tako snijega i susnježice ima na području Studenaca, Sviba, Lovreća, Kamenskog, javlja Dalmacija Danas

Temperature zraka su od 2 ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 10 stupnjeva ponegdje uz obalu. U Splitu puše bura, uz kišno vrijeme, i temperature zraka je na oko 8 stupnjeva.

Velika količina kiše koja je pala na šire splitsko područje uzrokovala je drugi uzastopni val zamućenja na izvorištu rijeke Jadro. Stanovnici Splita i dalje su bez pitke vode. 

Petak donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na istoku i u Lici mjestimice će biti slabe susnježice ili snijega, a ujutro na jugu zemlje malo kiše. Vjetar slab, u prvom dijelu dana lokalno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim, popodne u postupnom slabljenju. Najniža temperatura zraka od -2 do 2, a na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša između 1 i 5, a na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 9 do 14 °C.

U unutrašnjosti će u subotu biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a u nedjelju i ponedjeljak ujutro mjestimice magla, javlja DHMZ. Potkraj ponedjeljka na zapadu ponegdje kiša, ponajprije u Gorskom kotaru. Vjetar slab. Jutra hladna uz uglavnom slab mraz, a maksimalna temperatura zraka bez veće promjene. Na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj nedjelje na sjevernom dijelu porast naoblake gdje će u ponedjeljak mjestimice biti i kiše. U subotu će još puhati mjestimice umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Tijekom nedjelje zapuhat će jugo. Temperatura zraka u porastu.
Ključne riječi
Dalmatinska zagora snijeg vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja