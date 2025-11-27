VIDEO Kaos na cestama, u Dalmaciji pada snijeg: Neke dionice zatvorene su za sav promet

Kako je i najavljeno proteklih dana u većem dijelu Dalmacije je oblačno, a od Šibenika do Makarske i kišovito, dok snijeg pada u višim predjelima. Za razliku od prethodnih dana, puše bura duž cijele obale. Zbog olujnog vjetra pojedine dionice cesta zatvorene su za sve skupine vozila, a brojna su ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu u priobalju, javlja HAK. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Na cestama u gorju i Jadranskoj magistrali (DC8) mogući su odroni.

Zbog jakog vjetra između čvorova Sveti Rok i Posedarje A1 je zatvorena za sve skupine vozila (obilazak za osobna vozila je čvor Zadar istok-DC27 Karin- Obrovac-DC50 Gračac-čvor Sveti Rok, a za ostale skupine čvor Benkovac (A1)-Kistanje (DC59)-Knin-DC1-Gračac-DC50- čvor Sveti Rok (A1). A6 Bosiljevo-Rijeka, zbog jakog vjetra otvorena je samo za osobna vozila između čvorova Delnice i Kikovica.

Kiša je u višim predjelima prešla u snijeg pa se tako snježna granica u Dalmatinskoj zagori spustila na 800 metara nadmorske visine, a na obalnim planinama na oko 1000 metara nadmorske visine. Ponovno su se zabijelili Mosor, Biokovo, Dinara, Svilaja i Kamešnica, međutim tijekom jutra snijeg je ponegdje počeo padati i u višim predjelima Dalmatinske zagore. Tako snijega i susnježice ima na području Studenaca, Sviba, Lovreća, Kamenskog, javlja Dalmacija Danas.

Temperature zraka su od 2 ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 10 stupnjeva ponegdje uz obalu. U Splitu puše bura, uz kišno vrijeme, i temperature zraka je na oko 8 stupnjeva.

Velika količina kiše koja je pala na šire splitsko područje uzrokovala je drugi uzastopni val zamućenja na izvorištu rijeke Jadro. Stanovnici Splita i dalje su bez pitke vode.

Petak donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na istoku i u Lici mjestimice će biti slabe susnježice ili snijega, a ujutro na jugu zemlje malo kiše. Vjetar slab, u prvom dijelu dana lokalno umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim, popodne u postupnom slabljenju. Najniža temperatura zraka od -2 do 2, a na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša između 1 i 5, a na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 9 do 14 °C.

U unutrašnjosti će u subotu biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a u nedjelju i ponedjeljak ujutro mjestimice magla, javlja DHMZ. Potkraj ponedjeljka na zapadu ponegdje kiša, ponajprije u Gorskom kotaru. Vjetar slab. Jutra hladna uz uglavnom slab mraz, a maksimalna temperatura zraka bez veće promjene. Na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj nedjelje na sjevernom dijelu porast naoblake gdje će u ponedjeljak mjestimice biti i kiše. U subotu će još puhati mjestimice umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Tijekom nedjelje zapuhat će jugo. Temperatura zraka u porastu.