VIDEO Kamionom se zaletio među prosvjednike u Los Angelesu, oni ga napali

Policija istražuje incident u kojem je u nedjelju muškarac kamionom udario nekoliko osoba tijekom prosvjeda u Westwoodu protiv iranske vlade. Policija je potvrdila da je jedna odrasla osoba udarena vozilom, ali nije zadobila značajne ozljede, te da na mjesto događaja nije pozvana hitna pomoć. Vozač kamiona ozlijeđen je u kaosu koji je uslijedio nakon incidenta, izjavio je kapetan LAPD-a Richard Gabaldon.

Video snimke pokazuju kako prosvjednici pokušavaju izvući osumnjičenog iz vozila. Dok su ga policajci izvlačili iz vozila i privodili, bijesni prosvjednici nastavili su ga udarati i napadati. Prosvjednici su udarali po vozilu i otkinuli natpis pričvršćen na vozilo na kojem je pisalo: „No Shah. No Regime. USA: Don’t Repeat 1953. No Mullah.“ (Ne šahu. Ne režimu. SAD: Ne ponavljajte 1953. Bez mula).

Dužnosnici ne vjeruju da je incident bio politički motiviran niti da se radi o terorističkom činu, već da je proizašao iz sukoba unutar gomile, rekao je Gabaldon. Među prosvjednicima bili su Abraham Moe sa suprugom Sanaz i kćeri Kianom, koji su Iranci. Rekli su za The Times da su vidjeli kako kamion ulazi u gomilu i shvatili da nešto nije u redu kada su ljudi počeli vikati. U tom trenutku, kažu, prosvjed se brzo pretvorio u scenu straha i zbrke. Osumnjičeni nema kaznenu prošlost, izjavio je Gabaldon, dodavši da bi muškarac mogao biti optužen za napad smrtonosnim oružjem.

Prema podacima L.A. Regional Transportation Management Centra, do oko 15 sati na prosvjedu se okupilo čak 3000 ljudi. Glasnogovornik je rekao da je agencija zatvorila prilaze na sjevernoj i južnoj strani prema Wilshire Boulevardu kako bi spriječila da prosvjednici eventualno zauzmu autocestu. Prilazi su ostali zatvoreni do oko 17 sati, kada se većina gomile razišla. Policija Los Angelesa priopćila je da nakon incidenta na mjesto nisu pozivane hitne pomoći. Nekoliko sati nakon incidenta na mjesto je stigla gradonačelnica Karen Bass. Tijekom konferencije za novinare izrazila je zabrinutost zbog američkog uplitanja u međunarodne situacije i naglasila važnost mirnih prosvjeda „bez obzira koliko je tema nabijena emocijama“.

- Događa se puno različitih prosvjeda, i očito želimo da svi mogu koristiti svoje pravo na Prvi amandman - rekla je Bass dodajući: 'Ali način na koji to čine je ključan, i apsolutno je ključno da se to pravo koristi mirno'. U objavi na X-u, prvi pomoćnik američkog državnog odvjetnika Bill Essayli izjavio je da je Ministarstvo pravosuđa upoznato s incidentom: „FBI je na licu mjesta i radi s LAPD-om kako bi utvrdio motiv vozača. Ovo je aktivna istraga i javnost ćemo izvijestiti kad budemo imali više informacija.“